【Netflix鬆弛熊】輕鬆小熊與小薰展覽登陸新宿　推500款限定精品

相信不少人都習慣在Netflix睇戲煲劇，而早前Netflix更與日本人氣卡通人物輕鬆小熊（鬆弛熊）合作，推出首部定格動畫《輕鬆小熊與小薰》，動畫講述平凡OL小薰在大城市中打拼，與鬆弛熊、小白熊與小黃雞的同居生活，故事寫實溫馨充滿歡樂，無論是大人或小孩都被動畫吸引，令動畫大受歡迎。 有見及此，日本與Netflix將舉辦《輕鬆小熊與小薰》的展覽，會場將首次公開作品的幕後創作秘密，更會有超過500款的限定商品，活動內容非常精彩，喜歡輕鬆小熊的粉絲們不要錯過！

新宿小田急百貨店於明日起舉辦《輕鬆小熊與小薰》展覽。（來源：san-x.co.jp）

NETFLIX原創定格動畫《輕鬆小熊與小薰》的特別展覽，將於明天起在新宿小田急百貨店舉辦，是次的動畫展覽會首次公開幕後的創作秘密，展出實際拍攝時用的鬆弛熊、小白熊與小黃雞布偶，還有小薰房間的佈景小物等等都會一起展出，場內更有珍貴的動畫設定資料及設計手稿，粉絲可體驗鬆弛熊居住的環境，非常有趣。

↓↓↓按圖看劇照及手稿↓↓↓

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除了有手稿及實物等珍貴資料展出，場內更有超過500款的輕鬆小熊周邊商品出售，當中最受注目的是「特別複製款輕鬆小熊熊布偶」及「毛茸茸輕鬆小熊與朋友布偶」，只有是次展覽才買得到，計劃到東京旅遊的鬆弛熊粉絲不要錯過！

↓↓↓按圖看周邊商品↓↓↓

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【INFO】



NETFLIX原創系列「輕鬆小熊與小薰展」

展出期間：2019年7月31日至8月14日

營業時間：7月31日至8月6日10:00-20:00；8月7日至8月13日10:00-20:30；8月14日到17:00

地址：小田急百貨店新宿店本館11樓活動會場

門票：成人、大學生 700日圓、國高中生 500日圓、小學生以下免費

備註：

※ 每天入場前兩百名付費觀眾，將獲贈「輕鬆小熊與小薰展」原創資料夾

※ 會場內購買商品單筆超過5000日圓者，每日前100名將加贈「輕鬆小熊與小薰展」原創束袋