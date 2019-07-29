【台灣旅遊】嚴選「Top12」台北熱門好去處　4間超就腳住宿推薦！

還在煩惱台北週末該去哪？台北其實有許多好玩有趣的景點，別再只安排吃飯、逛街，來場戶外小旅行，到這些好拍、好玩的台北景點逛逛吧！看看網友推薦的台北景點：松菸、法鼓山農禪寺、象山步道、 寶藏巖、石碇千島湖、九份等景點，還有台北景點附近熱門住宿推薦，喜歡就把景點加入台北周末旅行List裏吧！

Top1：法鼓山農禪寺

進到法鼓山的農禪寺園區裏，立刻會被寧靜的氛圍吸引，讓你不敢相信這裏是台北。以清水模工法蓋成的建築簡單卻優雅，在夜晚亮燈時還會倒映在水面上，景色迷人；甚至連金剛經都以優雅的宋體刻在牆上，別有特色，是個台北週末推薦景點！

Top2：三芝田心

八煙聚落的水中央因人潮太多為了保護生態，所以封村了。但反而最近讓另一個景點大爆紅，那就是三芝田心！據說更勝於八煙部落的美景！ 三芝的水中央原本是座蓮花池，後來經過濕地梯田改善過程後，便成了這水中央的美麗景點，在這裏不僅可以觀賞到一池水倒映山林的景色之外，還可以感受到遠離塵囂的靜謐，在日出或落日時分、人煙稀少的時段來的話，可是非常浪漫的喔！推薦想要拍水水照的大家，這個景點絕對不能錯過。

Top3：寶藏巖

寶藏巖位於公館商圈一帶，這個眷村小社區有不少的駐村藝術家，融入當地的生活環境，讓整個老社區活起來的同時，也保留舊有的傳統色彩，進而這個地區搖身一變成了一個藝術村地標。在寶藏巖不時會有許多藝術家、劇團進駐表演，小編就曾經在寶藏巖裏的山城廣中看過戲，平常都在欣賞電影院電影的你，也推薦來來寶藏巖，感受一下戲場小品的魅力！

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上面的這些台北週末好去處都去過了嗎？快來跟小編分享你還去過哪些台北私房秘境。還沒去過這些景點的，下次來台北旅行時可以參考一下~

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台北景點推薦TOP12】2019台北旅遊必去景點，周末就出發 !】