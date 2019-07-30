【韓國旅遊】蜜遊韓劇《她的私生活》取景地！7大浪漫拍拖點推介

甜死人的浪漫愛情韓劇《 她的私生活 》前陣子剛完結，相信大家都還深陷在館長與德美的粉色魅力中，覺得意猶未盡吧，除了顏值超高的男女主角，劇中的拍攝場景也都十分夢幻，近期有計劃去韓國旅遊的迷妹們，以下就為大家來揭曉《她的私生活》中的取景地，馬上來趟去景點巡禮，回味一下劇中的甜蜜吧～

蜜遊前先重溫《她的私生活》甜蜜時光！

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1. Soma美術館

整部劇最主要的場景ChaeUm美術館，就是這棟位於首爾市奧林匹克公園內的Soma美術館，這間美術館佔地極大，是一棟兩層規模，以雕塑公園爲背景而建造的複合文化藝術空間，展出全球知名作家的兩百多件作品，完美展現了都會時尚感。快來親臨成德美和館長一邊工作一邊談戀愛的地方，尋找那面超級浪漫的「壁咚」牆吧！

地址：首爾特別市芳荑洞鬆坡區奧林匹克路424 時間：10：00～18：00／每週一，1月1日，正月初一和中秋節當天休館 交通：乘地鐵至「漢城百濟站」2號出口，步行2分鐘

2. CocoMoco咖啡店

另外一個重要場景之一，就是德美的好閨蜜，昔日追星好夥伴善珠所經營的咖啡店，原本的店名叫做「Ria Cafe」，但現在為拍攝，把店外招牌改成和劇中名稱一樣叫「CocoMoco」，這間店位在弘大不遠的望遠站，店內設計就如劇中，充滿綠色植物和文青氣息，良好的採光讓你怎麼拍都美！

原本的店名叫做「Ria Cafe」，但現在為拍攝，把店外招牌改成和劇中名稱一樣叫「CocoMoco」（Instagram@ria_cafe）

地址：首爾特別市麻浦區東橋路13街14 時間：平日 7：30～22：00／週末 10：00～22：00 交通：乘地鐵至「望遠站」1號出口，步行5分鐘

3. 首爾兒童大公園

館長和德美「假約會」的地點，其實就是在韓國家喻戶曉的「首爾兒童大公園」，雖然只是假裝拍幾張約會照，但看了還是超級酥麻超級甜！這座遊樂園還包含了動物園、植物園、體驗空間等，要悠閒也有要刺激也可，實際走訪這裏也可以看到不少約會的情侶，在假日總是湧入滿滿的小孩！快跟三五好友來這裏「真約會」吧！

地址：首爾特別市廣津區陵洞路216 時間：11月～3月 9：30～18：00／4月～10月 9：30～20：00 交通：乘地鐵至「大公園站」2號出口，步行15分鐘

點擊下圖看其餘4大浪漫取景地！

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是不是光看這些景點的照片，就能感到一股甜甜的氣息了呢？雖然沒有館長霸氣的壁咚，但還是不妨跟姐妹們來韓國旅遊，走訪這些《她的私生活》取景地，回味一下劇中浪漫的情節吧～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【打卡韓劇《她的私生活》取景地！到韓國旅遊回味館長與德美的浪漫愛情】