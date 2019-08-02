【伊朗旅遊】港人可以免簽證入境伊朗　推介5大必去景點！

伊朗向來有神祕國度之稱，當地糅合了古波斯燦爛文明和伊斯蘭教的千年傳統，吸引不少旅遊愛好者想探索這個神秘國度。但由於以往由香港到伊朗旅遊的方法都較為麻煩，令不少人卻步。幸而，近日伊朗駐香港總領事館宣佈，由即日起持有香港特區護照的人士可以免證去伊朗旅行，最長更可逗留21日，相信熱愛旅遊的朋友已計劃出發去伊朗旅遊，是次為大家推介當地5個必去景點，打算去伊朗的朋友要留意了！

【1】莫克清真寺

莫克清真寺又被稱之為粉紅清真寺，這座清真寺始建於150年前，是世界上最美的清真寺，用上大量採用彩色玻璃，室內則以粉紅色的瓷磚設計，當太陽射進寺內，玻璃折射出的光線非常唯美。



【INFO】

莫克清真寺（Nasir al-Mulk Mosque）

地址：Lotf Ali Khan Zand St, Shiraz

時間：7:00-14:00、15:30-19:00。

門票： 50,000里亞爾（約hk$10）

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【2】古典氣息 伊瑪目廣場



伊瑪目廣場（Naqsh-E Jahan Square），原名為國王廣場，位於伊斯法罕市中心，廣場長500公尺，寬160公尺，其面積及規模僅次於中國北京天安門廣場。圍繞廣場四周，是多座16世紀薩非王朝（Safavid）的建築物，絕對是到伊朗必去的景點！



【INFO】

地址：Naqsh-e Jahan Square, Esfahan

電話：+98-311-2128105

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【3】傳統市集伊斯法罕大巴扎

距離伊瑪目廣場長約兩公里的大巴扎(Grand Bazaar)，是伊朗最大、商品最豐富的市集，有遊客喜歡的傳統手工藝品，不少去過的遊客都表示當地人甚少開天索價，即使沒有幫襯也笑臉迎人，絕對可以輕鬆閒逛。



【INFO】

地址：Allameh Majlesi St.

開放時間：8:00am至11:30am、12:30pm至日落

【4】古老拱橋 33孔橋

伊斯法罕Zayandeh River河上共有11座橋樑，其中最著名的是建於1602年的33孔橋（Allahver dikhan Bridge），更伊斯法罕最美的橋的美譽，33 孔橋全長 298 米，因有 33 個橋孔而得名，在夕陽時在橋上看風景，非常浪漫。



【INFO】

地址： Enghelab Sq, Chahar Bagh e Abbasi St., Isfahan 81464, Iran

【5】善心山 波斯波利斯

波斯波利斯（Persepolis）位於伊朗境內的設拉子東北51公里，當地人稱為「善心山」，有 2,500 多年歷史，曾是古代伊朗最璀璨的首都，是伊朗最重要的最重要的考古遺跡。

【INFO】

地址：Persepolis, Fars

開放時間：11月至次年3月8:00-17:00，4月至10月8:00-19:00

門票： 150,000里亞爾(約HK$27.5)