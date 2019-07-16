台灣南投海盜村景觀彩繪園區　有巨型海盜船　超多童話風打卡位！

到台灣南投旅遊，除了到著名景點日月潭打卡之外，最近在南投竹山更有最新景點「海盜村景觀彩繪園區」即將開幕，園內設有各式童話小屋、大型立體海盜船、中古街景、可愛彩繪牆，絕對適合喜歡打卡的朋友！

位於南投竹山的「海盜村景觀彩繪園區」將於7月21日正式開幕，在7月20日試業當天更可以免費入場，如果計劃到南投旅遊的朋友可把握機會，順道遊覽。園內設有多個特色區域，如立體場景、大型海盜船、童話小屋、中世紀街景，園內更設有兒童樂園，設有旋轉木馬、沙池、氣墊滑梯、小火車等等，無論是大人或小朋友都可以玩得盡興，玩累了園區亦設有餐廳、民宿，設施可謂一應俱全！現在一起看看園內的打卡位吧！

Pantone風的童話小屋，造型超可愛！（IG@littlestar0202）

約二層樓高的海盜船，還可以登船觀看，童趣感十足。（IG@littlestar0202）

↓↓↓按圖看園區景觀↓↓↓

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【INFO】



海盜村景觀彩繪園區

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67號

電話：049-2639161

營業時間：平日10:00-20:00；假日09:00-20:00(每週二、三休園)

票價：成人：平日NT$150（約HK$38）／假日NT$200（約HK$50）；優惠票：平日NT$100（約HK$25）／假日NT$150（約HK$38）（身高100-130公分兒童及65歲以上長者）；100公分以下兒童免費

