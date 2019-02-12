【台北月老廟】全台5大求姻緣超靈廟宇　霞海城隍廟、艋舺龍山寺

還有幾天便是情人節，望見街上愛人一對對，作為單身狗的你是不是也心癢癢想找到另一半呢！不少人都說台灣的月老廟求姻緣很準，這次記者為大家整理出全台5大人氣廟宇，加埋拜月老禁忌、方法及注意事項，包保各位單身男女脫單有望啊！

拜月老原來有不少禁忌和注意事項，一不小心搞不好會惹來爛桃花呢！（圖片來源︰Gettyimage）

7大禁忌

1. 在大殿用火點香後不可用嘴吹熄，不然會讓祭拜神明的香火染上人類的濁氣。

2. 香枝務必完全點燃，若拜拜時發現有香枝沒點燃到便要趕緊重新點過再拜一次。

3. 必須先拜天公，如果是進入城隍廟拜月老，則一定要先拜城隍爺，拜完後才拜月老。

4. 拜月老不能帶傘，否則求甚麼都會「散」。

5. 拜完月老後如果廟方有提供結緣茶記得喝一杯，但千萬不能吹涼，不然就會把緣分吹散。

6. 一人三炷香，切勿多或少。

7. 不要戴帽子、口罩、墨鏡，一來對神明不敬，二來這樣月老才看得清楚你的樣子。

不管男或女都希望覓得能相伴一生一世的另一半，因此月老廟長年都人頭滿滿。（圖片來源︰Gettyimage）

拜月老8大步驟（根據台北霞海城隍廟拜法）

1. 在金紙鋪準備金紙和香（香油錢50元新台幣） ，再到櫃檯準備貢品（鉛錢+紅絲線+喜糖=250元新台幣)，貢品一生只需準備一次。

2. 把3炷香都點燃（只能用手搧熄，千萬不能吹熄），再到天公爐前拜天公，記得要跟天公清楚地自我介紹，最後持香做三拜禮。

3. 接着會面對眾神明，一定要心存崇敬之心，並且有禮貌地自我介紹，理想類型及條件也要一併告知。首先是正殿的城隍爺、月下老人求好姻緣；再從偏殿最裡面的義勇公開始參拜，祈求趕走小人、諸事平安順利；往右祭拜城隍夫人，保佑家庭、婚姻幸福 ；最後參拜菩薩，保佑開啟智慧、心境平和。

4. 全部拜完後去天公爐插香與天公說再見，三柱香一起插，再拜三拜表示結束。

5. 別忘了到一旁喝結緣茶，由紅棗和貢品中的糖煮製而成，燙茶象徵愛情一年四季都保持火熱。

6. 之後回到月老面前取回金紙（隨意一份），將金紙置於香爐左側收集箱內集中焚燒。

7. 將剛求到的鉛錢、紅絲線在香爐內上方順時鐘方向繞三圈過爐（象徵感情順遂），小心保存在銀包內，緊記每次來都要過爐啊！

8. 最後還可回到月老面前吃塊大家還願的喜餅沾沾喜氣。

千里姻緣一線牽，如果求得好姻緣記緊要去還願啊！（圖片來源︰Gettyimage）

4大注意事項

1. 拜拜時記得要跟各神明清楚地自我介紹，包括姓名、年齡、地址、出生年月日、理想類型及條件也要一併告知。

2. 一生人只需求一條紅線，即使到別的廟拜月老也要拿着紅線過爐即可。如自然遺失則代表月老正為你尋找有緣人，姻緣快來了！

3. 即使有了另一半也要常常拜月老，讓月老記着你並保佑能和另一半長長久久、幸福美滿。

4. 若真的覓得好對象切記要還願。

（圖片來源︰Pinterest）

還願攻略

1. 當順利訂定婚約時，才須前往月老廟還願以感謝月老為你們牽線。若在祈願時曾允諾特定的還願方式，則應按照承諾還願，否則攜帶訂婚喜餅回廟方祭拜還願即可。

2. 與另一半一同帶著喜餅到月老前，稟明身分與還願之意，再到廟方辦事處登記將喜餅留給後續善眾沾喜氣。（根據台北霞海城隍廟拜法）

有求當然要有還啦！（圖片來源︰南投客運）

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