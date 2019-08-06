【關島自由行】10大景點、3大體驗推介！必玩高空跳傘、實彈射擊

說到海島旅遊，關島可以說是始祖之一，不只適合家庭旅行，也很適合度蜜月。從好幾年前，這裏就一直是理想的度假勝地，關島是位在南太平洋與菲律賓海間的珍珠小島，擁有清澈碧蘭的無邊際海岸線，美式氛圍在刺眼陽光的照射下，更加迷人。這次將介紹到關島自由行的小知識以及必去景點和體驗，絕美關島別再錯過了！

說到海島旅遊，關島可以說是始祖之一，不只適合家庭旅行，也很適合度蜜月。（Instagram@visitguamhk）

天氣

關島為西太平洋最大的島嶼，全年暖和，年均溫約為27度，1到5月屬於乾季，7到11月屬於雨季，3到6月會相對較為涼爽，是最適合旅遊關島的時期！

小編說：關島早晚氣溫差有10度左右，到關島遊玩，記得帶件薄外套！

交通

▶搭乘噹噹車：噹噹車Lam Lam Bus主要路線包含杜夢灣、亞加納的購物中心以及各大酒店與景點，共有8條主要的路線，價格約在美金4-10元。

▶租車自駕：租車的好處就是因為彈性夠大，而且同樣的路線車程也能比噹噹車省下約1半的時間，重點是價格也很便宜。

關島景點

1. 海底世界水族館Under Water World

關島海底世界Under Water World是世界上最長的水族館，裏頭超過兩千種的海洋生物不僅能夠讓小孩瘋狂，連大人都感到相當新奇，晚上八點半到11點半時，海洋隧道更會搖身一變成為Ocean Lounge，可以在這享受被魚兒包圍著，一邊喝點小酒的特別關島體驗。

地址：Parkyn Parade, Mooloolaba, QLD, 4557. 開放時間：10:00-17:30 票價：大人USD $23 / 3-11歲兒童USD$12 (3歲以下幼童免費)

2. 戀人岬 Two Lovers' Point

戀人岬關島必去景點之一，進到展望台雖然要3塊美金，但是這裏的視野非常廣闊，可以一覽杜夢灣(Tumor Bay)的漸層藍海灣，此外，據說如果和另一半一起敲展望台上的鐘，就能恩愛一輩子呢！

開放時間：07:00-19:00；門票：USD$3/人 (6歲以下兒童免費)

戀人岬 Two Lovers' Point（Instagram@appulin_）

點擊下圖看其餘8大必去景點！

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關島特色體驗

1. 高空跳傘

說到關島極限體驗，高空跳傘絕對不可少，這裏共有四種高度能夠選擇，分別為8000、10000、12000、14000英呎，如果是在14000英呎跳下來，就會有種穿破雲層的刺激感，還可以坐擁關島廣闊的自然美景，一生一定要體驗一次，跟坐在飛機裏的感覺完全不一樣！

2. 潛水

關島擁有豐富的海洋資源以及多樣的魚種，且關島有部分區域是被珊瑚環礁圍繞著的，有時在前往潛水點的途中還會發現海豚的蹤跡，因此在這潛水會是有別於台灣的體驗，難怪不少人到關島旅遊都不會錯過潛水這項活動呀！(即使沒有潛水執照或是不會游泳都能體驗潛水活動！)

關島有部分區域是被珊瑚環礁圍繞著的，有時在前往潛水點的途中還會發現海豚的蹤跡（Instagram@ahbsunlight）

3. 實彈射擊

關島由於過去是軍事基地的背景，島上有許多實彈射擊場的設置，目前主要提供民眾體驗實彈發射的震撼與刺激感，大致上分為室內射擊場與室外射擊兩種類型，價格都不太一樣，建議多比價之後再決定！

大致上分為室內射擊場與室外射擊兩種類型，價格都不太一樣（Instagram@wwer526321）

關島的美眾所皆知，必去景點更多到數不清，湛藍的海天一色、悠閒愜意的美式度假風情，更有不少充滿歷史的文化古蹟等著你去探索，今天替各位介紹了10個關島必去景點和3大體驗，下次就跟著我們的腳步一起遨遊關島！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【關島自由行必讀】關島必去10大景點、3大體驗】