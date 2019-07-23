【海外婚禮】周杰倫都喺呢度結婚？盤點7個夢幻海島、古堡婚禮地

許多人嚮往海外婚禮，一生一次的人生大事，一場完美的婚禮，除了要有完美的對象（廢話），地點更是婚禮成敗的關鍵；若是能在金黃的沙灘上，在日落時分於大海前完婚，又或是在富麗堂皇的歐式教堂裏，在牧師的見證下許下承諾，這是多少少女們幻象的完美婚禮啊～以下就為大家介紹7大超適合辦婚禮的地點，在令人屏息的動人景緻下，來一場最浪漫的海外婚禮吧！

#1. 沖繩｜鑽石海洋教堂

距離香港、台灣不遠的日本沖繩，風光明媚的海島風景，加上便利的地理位置，不但是海外婚禮的熱門首選的，也可以輕鬆找到專業婚禮公司幫忙辦理。而位於沖繩中部的鑽石海洋教堂，座落於Ocean Spa酒店裏的小山丘上，大片的落地窗玻璃，足以把整片碧海藍天一網打盡，優美的景色更成為韓劇《原來是美男》的拍攝景點，園內還有游泳池、健身房等酒店設施，辦完婚禮直接入住享受，非常適合低預算、想辦近程又方便處理的海外婚禮！

按圖看看曾為為韓劇《原來是美男》拍攝景點的鑽石海洋教堂 :

地址：Nakama, 恩納村國頭郡沖繩縣 904-0401日本 容納人數：60人 官方網站：鑽石海洋教堂 推薦景點：海洋博紀念公園、波上宮神社

#2. 峇里島｜黛華黛薇教堂

最能完美詮釋海島浪漫婚禮的非峇里島莫屬，黛華黛薇教堂位在峇里島的南部海岸的懸崖上，獨特的建築設計，身於其中彷彿凌空俯視整片印度洋，湛藍的大海盡收眼底，在日落時分，整座教堂更是被染成金黃色的，在令人屏息的景緻前許下終生承諾，還有什麼能比這更浪漫呢？黛華黛薇教堂距離機場及市中心街不遠，婚禮結束還可以去酒店頂樓用餐，新婚夫妻更可以直接開始度蜜月了呢！

按圖看看最能詮釋海島浪漫婚禮的黛華黛薇教堂 :

地址：Jl. Pemutih, Jl. Labuansait, Pecatu, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361印尼 容納人數：50人 推薦景點：烏布皇宮、海神廟

#3. 關島｜幸福藍星教堂

不論是否去過關島，想必對於關島的幸福藍星教堂應該都不陌生，它可不只是蜜月時來拍照打卡的觀光景點，這裏真的是可以辦婚禮的！

位在杜夢灣上的幸福藍星教堂，眼前就是關島最美的沙灘，遠眺還可以清楚欣賞到戀人岬，希臘式的藍白建築設計，陽光灑進大片的落地窗，不必長途跋涉到歐洲，便彷彿置身於地中海的浪漫小島，教堂內純淨潔白的設計風格，典雅卻又不失現代感，絕對是時髦夫妻海島婚禮的首選！

按圖看看令你彿置身於地中海浪漫小島的幸福藍星教堂：

地址：145 Trankiludat St, Tamuning, 96913, Guam 容納人數：30人 推薦景點：戀人岬、聖母瑪莉亞教堂

#4. 夏威夷｜威瑪納諾海灘

想來個戶外的沙灘婚禮嗎？威瑪納諾海灘位於夏威夷歐胡島東岸，延綿八公里遼闊的沙灘，如翡翠般純淨的海水近在眼前，不僅情侶度假、夫妻蜜月必來，辦起婚禮更適合不過，在這裏還可以體驗夏威夷傳統的婚禮儀式，由雙方父母共同參與，在被夕陽染成金黃的沙灘，與親朋好友的見證之下，一起完成這個神聖、浪漫的婚禮。

按圖看看可以讓你來個戶外沙灘婚禮的威瑪納諾海灘 :

地址：41-1010 Laumilo St, Waimanalo, HI 96795 容納人數：30人 推薦景點：夏威夷火山國家公園、阿拉莫那購物中心

#5. 美國｜廣場酒店

《一切從音樂再開始》、《日出前的邂逅》、《情有獨鍾》，這麼多在紐約譜出的浪漫愛情電影，有生之年能在這裏辦上一場婚禮又是多麼夢幻的事，如果你的口袋夠深，廣場酒店絕對是想走氣派風夫妻們的最佳選擇，金碧輝煌的是內設計，浮誇的水晶吊燈和炫裏的彩繪玻璃屋頂，宛如置身於歐洲皇宮，而放眼窗外去又是現代工業風的紐約市中心和中央公園，不但地理位置極佳，婚禮結束還可以直接入住酒店，是美感與便利兼具的好選擇！

按圖看看讓你可以宛如置身於歐洲皇宮之中的廣場酒店：

地址：Fifth Avenue at Central Park SouthNew York, New York 10019 容納人數：500 推薦景點：時代廣場、中央公園

#6. 西班牙｜聖弗洛倫逖娜堡

聖弗洛倫逖娜堡位於巴塞隆納不遠處，建於11世紀，富麗堂皇的哥德式建築，華麗典雅的設計，使城堡曾被Architectural Digest雜誌譽為「全世界最美麗的城堡」，不僅是美劇《權力的遊戲》和韓劇《藍色大海的傳說》的取景之地，藝人陳紫函也在這裏舉辦了婚禮。走在城堡中，彷彿化身中世紀的公主、王子，在所有貴族的見證下，完成盛大的世紀婚禮，婚禮結束直奔熱情的巴塞隆納，躺在金黃的沙灘上度蜜月啦～

按圖看看《權力的遊戲》的取景地 - 聖弗洛倫逖娜堡 :

地址：Avenida Doctor María Serra, S/N, 08360 Canet de Mar, Barcelona, Barcelona, 西班牙 容納人數：120人 推薦景點：聖家堂、巴特婁之家、奎爾公園

#7. 英國｜賽爾比教堂

還記得我們周董幾年前在英國和老婆昆凌完成的超浪漫世紀婚禮嗎？沒錯，就是在賽爾比教堂，這個教堂位在英國約克郡的賽爾比小鎮，賽爾比教堂並不是個非常大的教堂，卻是中世紀以來保存得非常完善的幾個教堂之一，諾曼風格的主塔，周邊融合哥德式及維多利亞風的建築設計，鮮豔細緻的彩繪玻璃，在陽光的照射下更是華麗，氣派的紅地毯和管風琴，最經典的歐洲教堂式婚禮非這裏莫屬，更重要的是這裏的場地租借費其實不算太貴喔～

按圖看看周杰倫和昆凌的超浪漫世紀婚禮取景地 :

地址：The Crescent, Selby YO8 4PU 容納人數：100人 推薦景點：白金漢宮、倫敦鐵橋、泰晤士河

準夫妻們看完以上介紹是不是都超級心動的啊，籌備一場婚禮所需的花費相當可觀，更不用說要到舉辦海外婚禮，還要處理機票、住宿等問題，但婚禮一生就那麼一次，好好用心的辦一場完美的婚禮，用點重金也是非常值得的～不論是否要結婚朋友，也趕快存錢存起來吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【Yes I do～夢幻海外婚禮這裡辦！浪漫指數破表的海島與教堂推薦】