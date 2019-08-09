【台南景點】12公尺玻璃天空步道　俯瞰180度絕美山景打卡影靚相

台南東山有一座12公尺長的天空步道，這座玻璃步道建於山上，坐擁180度絕美山景，站立在橋上除了可以觀賞絕美風景外，更可以拍出唯美靚相，最近官方公布8月的週二、週三可以免預約入場，今個暑假計劃去台南玩的朋友不要錯過了！

位於台南東山的174翼騎士驛站（174 Cafe），是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，由於老闆愛騎電單車，故選址都真的是為自駕人士而設，由於位置隱蔽，負責人建議可在台南火車站包的士來回。店內設有一座12公尺長的天空步道，是老闆夫妻為了享受退休生活而建造的私天地，但由於觀景一流，令它聲名大躁，近年，亦開放遊客預約欣賞，要預約成功才可以進入參觀。但為了方便即興的旅客可以參觀到，在8月的週二、週三可以免預約入場，今個暑假到台南旅遊的朋友不要錯過！



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天空步道雖然沒有門票費用，但174翼騎士驛站有最低消費為台幣100元（約HK$25），店內使用自助式落單取餐，食物選擇多，除了輕食亦有主食提供，賣相不俗，而咖啡廳是以木系材料製成，環境與四圍的自然風光完美融合，遊客可以邊喝咖啡，享受慵懶的時光。



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174翼騎士驛站 地址：台南市東山區南勢里南勢庄24-1號 電話：06-6863350