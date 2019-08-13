【東京手信】2019東京最新5款有誠意手信　打卡零食、奧運主題

日本是港人外出旅行的熱門地點，尤其東京，無論購物或到近郊欣賞風景都非常方便。然而，每次接近回港的日子總會苦惱買甚麼手信，又怕送給親朋好友時會被對方嫌棄。因此，記者整理了2019東京最新5款體面手信，保證夠誠意！

【1】TOKYO TULIP ROSE

今年3月於東京開設第一家店的TOKYO TULIP ROSE，其中的「鬱金香玫瑰花餅乾」因為外觀漂亮而人氣非常高。餅乾花瓣中間裹著以奶油忌廉製成的內餡，忌廉下面是批皮，一口吃到三種口感，層次豐富。餅乾共有3種口味：士多啤梨、芒果及朱古力，有5種包裝可供選擇：

4個裝（士多啤梨2個、芒果1個、朱古力1個），約53港元

6個裝（士多啤梨2個、芒果2個、朱古力2個），約81港元

9個裝（士多啤梨3個、芒果3個、朱古力3個），約121港元

12個裝（士多啤梨4個、芒果4個、朱古力4個），約161港元

18個裝（士多啤梨6個、芒果6個、朱古力6個），約242港元

TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店 地址：東京都豐島區南池袋1-28-1西武池袋本店B1 JR東京站店 地址：東京都千代田區丸の內1-9-1 JR東京站1F

【2】My Captain Cheese Tokyo

這家是東京人氣手信「東京香蕉蛋糕」和「年輪家」的姐妹品牌，在4月推出了一系列的芝士新手信，其中一款外形酷似迷你漢堡包，非常可愛！「芝士朱古力漢堡包」共有4種包裝，3個裝（約41港元）、6個裝（約67港元）、9個裝（約101港元）及12個裝（約134港元）。

內餡是車打芝士和朱古力，配上芝士餅皮，鹹甜混合，很多網民表示絕對一試難忘。除了這個漢堡包外，還有芝士餅乾條和芝士蛋糕選擇，身為芝士迷的你絕對不能錯過！

My Captain Cheese Tokyo 地址：東京都千代田區丸の內1-9-1 JR東京站B1

【3】湖池屋金箔海鹽薯片

湖池屋的薯片一向都十分受歡迎，5月1日日本進入令和紀元時，湖池屋推出了一款「金箔海鹽薯片」。黃金色包裝的薯片以黑色的盒子裝著，裏面附有一包小小的金箔粉，食用時可灑在薯片中。雖然這款薯片推出的時候說是LAWSON限量發售，但現在仍有日本網民在社交網絡上載照片分享，大家去日本時不妨到LAWSON找找看吧！

【4】東京香蕉蛋糕奧運版

日本東京將於2020年舉行奧運，而奧委會最近公布了幾款官方奧運零食，其中一款就是廣為港人熟悉的「東京香蕉蛋糕」。香蕉蛋糕的花紋換上了「2020東京奧運會」標誌中代表和諧的格子，有8件裝和12件裝可供選擇，售價分別約82港元及120港元。

東京香蕉蛋糕奧運版 JR東京站店 地址：東京都千代田區丸の內1-9-1 JR東京站1F 羽田機場第一及第二航廈 成田機場第一、第二、及第三航廈

【5】奧運棉花糖

這款棉花糖是為了迎接及倒數東京奧運來臨的日子而推出的，棉花糖上面印上了東京奧運的吉祥物和“1 Year to Go!”的字眼，共有兩款版本，每包售價約47港元。