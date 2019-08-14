【珍奶狂熱】日本原宿首間珍珠奶茶樂園　入場打卡兼歎珍奶！

最近，在日本掀起一股珍珠奶茶熱潮，日本網民更不斷發揮無限創意，創作出珍珠奶茶飯、沾麵、軍艦等創意料理！ 可見日本人對珍珠奶茶的喜愛程度真的十分瘋狂，上月日本更宣布於原宿開設「珍珠奶茶樂園」，這所珍珠奶茶夢幻王國已在昨天正式開幕，當日五千張預售券更火速售罄，一起看看場內的亮點位置吧！

期間限定一個月的東京「珍珠奶茶」樂園已在原宿開幕。（來源：朝日電視新聞）

日本首間「珍珠奶茶樂園」（Tapioca Land，東京タピオカランド）已於昨天開幕，樂園位於原宿站附近，交通相當方便。場內有多個打卡區，如巨型彩虹珍奶杯、黑珍珠波波池、鞦韆等，而且裝潢以Pantone色做設計，滿足喜歡拍照打卡的朋友，更設有4家人氣珍珠奶茶品牌，包括：LAB LAP、虎一茶、謝謝珍珠及三茶ヤ，入場人士可品嘗各種口味的珍珠飲品及以珍珠奶茶做的美食，而在開幕當日五千張預售券亦火速售罄，可見日本人對珍奶的熱愛，樂園只會限定開放一個月，想體驗珍珠奶茶魅力就要趁早了！

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