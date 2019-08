大阪難波新場【SIGN OF THE FOOD】7大人氣美食　必試沙律醬布丁

大阪一直被譽為日本的「食都」,隨處都有不同的美味小食可品嘗得到,而最近在大阪的大型商場「City本館」新開幕的「SIGN OF THE FOOD」,裏面引入了日本最紅的7間超人氣美食店,主打日本茶飲、吐司、草莓、布丁等美食,「SIGN OF THE FOOD」會定期轉換產品,保證食客吃的都是日本最具話題性的人氣美食,吸引不少日本人幫襯及打卡,由於產品超級搶手,如果不想空手而回,就要提早排定隊了!