大阪難波新場【SIGN OF THE FOOD】7大人氣美食　必試沙律醬布丁

大阪一直被譽為日本的「食都」，隨處都有不同的美味小食可品嘗得到，而最近在大阪的大型商場「City本館」新開幕的「SIGN OF THE FOOD」，裏面引入了日本最紅的7間超人氣美食店，主打日本茶飲、吐司、草莓、布丁等美食，「SIGN OF THE FOOD」會定期轉換產品，保證食客吃的都是日本最具話題性的人氣美食，吸引不少日本人幫襯及打卡，由於產品超級搶手，如果不想空手而回，就要提早排定隊了！

【1】貴婦吐司専門店 明日が楽しみすぎて

「明日が楽しみすぎて」是高級吐司專門店「非常識」的姐妹店，翻譯成中文有「非常期待明天」的意思，店內只賣兩款吐司，分別是原味及葡萄乾味，

所有吐司全部在店內現烤出爐，為了避免麵包的水分蒸發，不會提供切片服務，只賣整條2斤重的吐司。店內的款式雖然少，但用料製法講究，以獨創製粉手法，奶油選用日本國產無鹽奶油及發酵奶油製成，另外葡萄乾使用名為「ロンサカパ」的最高級萊姆酒醃製葡萄乾，入口柔軟綿密香滑，帶濕潤的口感，可體驗吐司的極致美味。

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地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 營業時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888 價錢：原味800日圓（約HK$59），葡萄乾口味1,480日圓（約HK$109）

【2】草莓甜點專門店CRAZY STRAWBERRY

以「可愛美味的草莓甜點！」為口號的草莓甜品專門店「クレイジーストロベリー(CRAZY STRAWBERRY)」亦進駐場內，店內會依照季節嚴選來自世界各地的當季草莓製成甜品，現提供3款甜品，包括草莓牛奶刨冰、草莓軟雪糕及草莓蛋糕聖代等，粉紅色的賣相再加上酸甜濃郁的口感，超吸引！

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地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 營業時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888 價錢：草莓軟雪糕600日圓（約HK$44），草莓牛奶刨冰700日圓（約HK$52），草莓蛋糕聖代800日圓（約HK$60）

【3】布丁専門店プリ―――ン！

布丁專門店「プリ―――ン！」使用日本國產無鹽奶油和100%純鮮乳製作，不添加鮮奶油，嚴選高質食材來製作，除了味道出色，店內的出品亦創意十足，如以沙律醬容器包裝的「ChuChu布丁」（チューチュープリン），絕對令大家童心大發，另外梳乎厘亦是店招牌，今個夏天更推出芒果芝士梳乎厘，加入菠蘿，令味道更加清爽，夏天食一流！

地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 營業時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888 價錢：ChuChu布丁400日圓（約HK$30）、芒果芝士梳乎厘480日圓（約HK$35）

【4】日本茶飲専門店 OCHABA

日本首家日本奶茶專門店「OCHABA」終於在大阪開幕了，店家使用有日本第一之稱的靜岡縣茶葉老店「丸善製茶」共同開發而成的茶葉，完美調配「淺蒸茶」和「深蒸茶」，並提供綠茶、焙茶、玄米茶3種茶底，客人可自行選配材，如黑蜜蕨餅、白玉丸子等，是現時日本最受歡迎的飲品店。





【5】生朱古力專門店 チョコラ

使用鮮奶油製成的濃郁軟雪糕，再擠上越南產可可豆製成72%生古力醬，帶有豐富果香和淡淡酸味，能夠感受到可可果本身的果實美味，香滑細膩的軟雪糕再配上生古力醬，絕對是味覺的雙重享受！店內提供苦味生朱古力軟雪糕及甜味生朱古力軟雪糕，兩款同樣美味。

地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 營業時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888 價錢：苦味/甜味越南生朱古力軟雪糕500日圓（約HK$37）

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【6】杏仁朱古力專門店marcona

杏仁朱古力專門店marcona（マルコナ）使用有杏仁女王稱號的高級杏仁，並堅持每日即製朱古力，客人可享受剛出爐的美味，店內提供3款口味，包括原味、牛奶鹽味以及芝士，其中最具人氣的是芝士口味的杏仁朱古力，很快便售罄。

【7】朱古力甜點專門店of the oven

of the oven（オブザオーブン）使用由越南農場培育的可可豆，店內的甜品限量出售，不少日本朋友表示到現在都未能買到，當中兩款人氣甜點分別是流心brownie及法式甜點費南雪，前者可嘗到爆醬的朱古力餡料，後者外皮酥脆，內餡濕潤綿密，同樣美味。

地址：難波CITY本館1F SIGN OF THE FOOD 營業時間：10:00-21:00 電話：06-6631-7888 價錢：流心brownie 300日圓（約HK$22），法式甜點費南雪250日圓（約HK$19）

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