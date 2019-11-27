【京都宵夜】半夜肚餓也不怕　13間深夜食堂：嗜蔥者拉麵開到5am

世界文化遺產清水寺、千本鳥居稻荷神社…京都真的有太多走不完的景點，一整天跑完行程後才發覺天色已晚，肚子餓想進食的你還在煩惱晚上要吃什麼嗎？為你整理出10點後進場也沒問題的半夜京都推薦食堂，快來看看有什麼人氣美食吧！

▲▲京都深夜食堂地圖公開▲▲

若是第1次來關西自由行的朋友們，不外乎都是以「京阪神」為主軸展開此次旅程，而身為重要一員的京都呢，除了欣賞世界遺址、逛街購物等基本的觀光行程之外，相信美食對吃貨來說才是一大重點呀！此篇絕對是吃貨們享福的一天，要一網京都12家深夜營業好去處，讓你肚子餓想吃宵夜時，不再只有便利商店這個選項，絕對讓你吃飽飽幸福地進入夢鄉，趕緊將這些美食店家、居酒屋們打卡收集吧！



※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢

來京都不能不吃的人氣拉麵

黑白PK的拉麵屋｜麵屋 美鶴

白色和黑色你會選擇哪一個呢？這家巧妙地將顏色的元素帶入菜單中的店家正是麵屋 美鶴。拉麵都是使用濃厚雞白湯底下去熬煮，白色代表鹽味；黑色則是帶有醬油味基底的拉麵。口味濃郁卻不會過於油膩，有別於其他拉麵店只使用叉燒，這裡還多了手工的雞肉丸唷！吸飽湯汁的丸子放入口中爆開的美妙滋味，可是迷倒大批的忠實顧客呢！白底黑字的醒目招牌打上燈光，如同星星照亮漆黑的夜晚那樣的鮮明，是京都著名宵夜清單的店家之一哦！

■地址：京都府京都市中京区菊水鉾町587 ■營業時間：［一～六］11:30～24:00（L.O.23:30）［日］11:30〜21:00 ■定休日：無 ■交通方式：阪急京都線「四条烏丸」站徒步3分。京都市營地下鐵烏丸線「四条」站徒步4分

在地人都知道的人氣店家｜無双心 祇園店

靠近河原町和祇園附近有家拉麵店–無双心，店家不大，位置也並非在觀光客們常拜訪的主道上，但卻是京都人和舞妓們都愛的私房店家哦。人氣第一名的無双心拉麵是店家招牌，8種蔬菜和豚骨熬製的湯頭，蔬菜的鮮甜讓湯頭喝起來更加滑順。手工麵條更是店家的信心之作，鋪滿雞肉叉燒點綴青蔥就可以上桌了。除了拉麵以外，酥脆麵衣與多汁嫩肉的炸雞也是必點單品之一，店家還特別推出「唐揚げ定食」拉麵（炸雞定食拉麵）、炸雞、白飯，多種風味一次滿足且份量絕對滿到爆炸，非常推薦給追求CP感的美食愛好者們唷！

■地址：京都府京都市東山区大和大路四条下ル小松町558-2 ■營業時間：11:30～24:00（LO.23:30） ■定休日：無 ■交通方式：「祇園四条」站徒步3分

嗜蔥者的拉麵首選｜拉麵名人

晚上18:00開始營業至隔天凌晨 5:00的拉麵名人是夜貓子圈中的相當有名的宵夜，就像日劇中常常出現的拉麵店一樣，圍繞著開放式廚房的吧檯桌椅裝潢，讓一個人用餐也不會覺得不自在。醬油豚骨湯頭顏色雖看起來混濁但喝起來一點也不油膩唷！麵條是細長型口感偏軟的，很容易咀嚼哦。且老闆真的非常佛心，桌上放有免費自助青蔥讓你隨意添加，不知道有沒有人跟小編一樣喜歡看著青綠的蔥末慢慢沉入湯頭裡的畫面，簡直超療癒呀！下次來京都半夜肚子餓的話，記得除了超商以外你還可以來這享受熱騰騰的宵夜唷！

■地址：京都府京都市下京区清水町284-1 ■營業時間：［二～日］18:00～翌 5:00 ■定休日：一 ■交通方式：「清水五条」站徒步5分

京都老字號醬油拉麵｜本家第一旭TAKABASHI（本家 第一旭 たかばし本店）

醒目的紅白條紋相間招牌的本家 第一旭 TAKABASHI，位於京都車站附近步行5分鐘的距離，這家營業至凌晨2點，擁有50餘年歷史的老舖堅持使用國產豬和無添加化合物的高品質醬油，就是為了要讓所有顧客們品嚐到持守傳統的醬油叉燒拉麵。酥脆小巧的餃子也是必點的單品哦。每每到用餐時段總是湧入絡繹不絕客人的人氣排隊店家呢！喜歡拉麵和餃子的你，不要錯過啦！

■地址：京都府京都市下京区東塩小路向畑町845 ■營業時間：5:00～翌2:00 ■定休日：四 ■交通方式：JR「京都」站徒步約５分

製作一碗專屬你的拉麵｜特製拉麵 大中

大家對日本拉麵的印象或許都覺得非常死鹹，但今天要介紹一家讓你可以放心的把湯頭喝光光，且價格相當親民的「特製拉麵 大中」。湯頭有豚骨醬油和魚介豚骨兩種選擇，而除了湯頭外，從口味濃淡、豆芽、泡菜、蔥花、叉燒肥瘦、麵條軟硬等等你可以自由搭配。名副其實的製作一晚專屬你的特製拉麵。店家位置雖然距離市中心有段距離，但相對的用餐時段不會人擠人，可以舒舒服服地坐下來享用一頓熱騰騰的拉麵哦！

■地址：京都府京都市伏見区観音寺町高架下217 ■營業時間：11:00～翌2:00 ■定休日：無 ■交通方式：近鐵京都線「桃山御陵前」站徒步2分

精選在地美食店家攻略

激推的魚料理日式餐廳｜祇園 遠藤

連京都人都推薦的「祗園 遠藤」是你不能錯過的店家，從小在魚店長大的店主，對海鮮特性非常熟悉，堅持使用嚴選過的新鮮食材，做出各樣的魚式料理，可是當地非常出名的割烹小店呢！且營業時間一直到凌晨2點鐘，晚上會看見許多剛下班的上班族們在這溫飽和小酌幾杯，彷彿全身的疲勞都在此宣告結束了一般。喜歡坐在吧檯看著師傅刀工和認真準備餐點的朋友們，這家位於京都鬧區的深夜食堂一定要來朝聖！

■地址：京都府京都市東山区祇園町北側347-118 楽宴小路内 ■營業時間：18:00～翌2:00 ■定休日：日・例假日 ■交通方式：「祇園四条」站徒步5分

看完夜景來這吃宵夜剛剛好｜醉心 京都站前店

相信很多人應該有那種晚上肚子有點小餓但吃正餐又太飽的經驗吧？這時居酒屋就是你最佳的選擇，這家位於京都車站附近，走路3分鐘就可以輕鬆抵達的醉心居酒屋，是間規模約有550席的大型飲食商家，從下酒菜、串燒、炒飯等五花八門的選項和各式各樣的酒精飲料，無論你是看完京都塔夜景或是住在車站附近，都可以來這解解饞放鬆一下，順道體驗日本最道地的居酒屋文化唷！

■地址：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町719 ＳＫビル B1～B2F ■營業時間：17:00～24:00(L.O.23:30) ■定休日：無 ■交通方式：JR「京都」站徒步3分。地下鐵「京都」站徒步3分

章魚燒配紅酒蹦出新滋味｜Bontako佐倉（ぽんたこ 佐倉）

隱身在京都的先斗町裡可以看到有家隔著木頭小窗在製作章魚燒的店家–Bontako佐倉（ぽんたこ 佐倉），不像一般攤販完全開放的空間反而更多了一絲神秘感，除了章魚燒以外，也是間以鐵板燒創作料理為主的餐酒館哦。而且這間店家是為了讓紅酒能更加美味才設計章魚燒的唷，並且還為此設計了創意風味的章魚燒去搭配呢！或許你會懷疑紅酒搭配章魚燒真的對味嗎？應該跟啤酒比較配吧等諸多疑問，但吃過的客人都說讚唷，不妨等你親自來鑑定！

■地址：京都府京都市中京区先斗町通若松町141-13 ■營業時間：［一～五］15:00～翌2:00（L.O 翌1:00）［六］12:00～翌2:00（L.O 翌1:00） ［日・例假日］12:00～0:00（L.O 23:00） ■定休日：無 ■交通方式：「三条」站徒步4分

京都美味雞肉料理｜馳走INASEYA（馳走いなせや）

復古日式建築翻新的「馳走INASEYA（馳走いなせや）」是間主打使用國產雞肉的料理餐廳，特別推薦的是雞肉生魚片拼盤，用鹽和芥末調味過後吃不到一絲腥味，是人氣料理哦；另一道壽喜燒也是這裡的名物之一，吃到最後將醬汁、蛋液與白飯混和炊煮，所有野菜和肉的鮮味都鎖在飯裡，非常好吃，是京都當地特色吃法哦！在這裡不論是一品料理、會席料理甚至到台灣人都愛的鍋物，全部都能感受到餐點的用心與精緻，晚上用餐時段常常一位難求，想品嚐傳統京都料理的朋友記得早點過來排隊哦！

■地址：京都府京都市中京区三条柳馬場上ル油屋町93 ■營業時間：11:30～14:00、17:00～23:00（L.O.22:30） ■定休日：不定休 ■交通方式：地下鐵「烏丸御池」站下車徒步５分

蔥多到爆出來的人氣蔥燒｜祇園蔥燒KANA東店（祇園ねぎ焼 かな 東店）

所謂的大阪燒就是加入大量高麗菜、肉類或海鮮等食材，當然配料也可以隨意更換故又稱「隨意燒」（お好み焼き）口感吃起來濕潤濕潤的，是關西地區特色美食哦，不僅只在大阪吃的到連京都也能品嚐到非常道地的口味唷！而這家名叫「祇園ねぎ焼 かな」就是以鐵板料理為出名，它們家最人氣的是蔥燒，口感吃起來跟大阪燒差不多，差別在於將高麗菜替換成翠綠的青蔥，保證你每一口都吃的到蔥的鮮甜！看著師傅手抓一把滿滿的蔥丟在麵糊上面，快速的在滋滋作響的鐵板上煎出美味的蔥燒，熱騰騰的上桌，是不是想著想著就餓了呢？重點是口味和價格都非常實在，絕對是高CP值料理唷！。

■地址：京都府京都市東山区東大路安井北門通月見町 ■營業時間：12:00～翌4:00 ■定休日：一 ■交通方式：「祇園四条」站徒步7分

串燒配啤酒最對味！｜燒鳥 雷（やきとり雷）

說到日本料理，串燒可是佔有一席之地的呢，從居酒屋、超市到便利商店處處都看的到身影，可說是國民美食呢！京都人氣名店燒鳥 雷（やきとり雷）坐落在巷弄中，店家外的紅燈籠裝飾增添日式風味，裡面位置不大，但一進去就能聞到濃濃的燒烤香味，彷彿向客人們傳達著「歡迎回家」的溫馨感，串燒不只品質高、品類多，蘸上店街特調的蛋黃醬再來一口啤酒，可說是人間天堂呀！是上班族們經常光顧的店家唷！

■地址：京都府京都市中京区壬生相合町20-1 ■營業時間：18:00～翌2:00 ■定休日：二 ■交通方式：阪急「大宮」站、京福電鐵「四条大宮」站徒步5分

只有這裡吃的到黑麻麻的炭烤雞｜黑燒Bepinya（黒焼き べっぴんや）

在日文中「別品」（べっぴん）有特別之意，因此黑燒Bepinya（黒焼き べっぴんや）從創業以來堅守要使用全國各地特別的食材，為的就是要讓客人體驗到在其他店家吃不到的特色料理且無法感受到的樂趣！使用鹿兒島國產雞，在大火上炭烤，將油脂和香氣都鎖在雞肉裡的「黒焼き」與京都地產的新鮮野菜「厳選べっぴんもつ鍋コース」都是這裡必點的名物，是京都人在眾多居酒屋當中，常常用來公司聚餐、家族聚會的餐廳唷！

■地址：京都府京都市下京区綾小路通柳馬場西入ル綾材木町207-1 ■營業時間：17:30～翌1:00（L.O.24:00） ■定休日：不定休 ■交通方式：地下鐵「四条」站徒步5分。阪急「烏丸」站徒步5分

拜訪京都必喝的手沖咖啡廳

巷弄裡的手沖咖啡館｜ELEPHANT FACTORY COFFEE

如果你喜歡一個人悠閒的在咖啡廳裡閱讀和享受音樂的話，這間隱身在京都熱鬧的河原町裡的象工廠咖啡廳你一定會喜歡，工業風設計加上原木的桌椅擺設，以爵士音樂當作背景，營造出一個寧靜舒適的空間。店內的咖啡皆為手沖，無論是喜歡讓咖啡豆的酸和豐富香氣更加柔和地中煎或是帶有一點微苦但不失香氣的深煎咖啡的你，都能帶上一本喜歡的書籍點上一杯單品，細細品嚐書中文字和咖啡香氣。若你考慮來趟深度觀光之旅，這裡有股走慢你時間的迷幻魅力，相信你也會深深愛上的！

■地址：京都府京都市中京区蛸薬師通木屋町西入ル備前島町309-4 ＨＫビル ２Ｆ ■營業時間：13:00～翌1:00 ■定休日：四 ■交通方式：阪急京都線「河原町」站徒步約5分。京阪本線「祇園四条」站徒步約10分

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