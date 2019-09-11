【京都住宿】精選12間人氣酒店民宿！鄰近4大熱門地區抵住又方便

京都旅遊景點豐富，要在一天內遊覽所有著名景點實在不夠時間，最好還是多花幾天。如果想要在京都留宿，選擇哪裡的飯店最好？這次就來為大家分析幾個京都人氣地區 – 京都車站、河原町、二条城及金閣寺周邊，還會推薦一些性價比不錯的飯店，讓大家可以跟著想去的地方挑選最合適的住宿地點！

京都住宿推薦–四大區塊示意圖（窩日本）

在開始介紹前，提醒大家各大訂房網常常會推出限時優惠等活動，所以沒事看一下有沒有特惠也是很重要，如果運氣好有看到的話，手腳可要快喔~~現在日本住宿熱門程度越來越高，在電腦旁虎視眈眈的競爭對手可沒在客氣的啊

京都住宿推薦①京都車站周邊

說到交通最方便的地方，就非京都車站周邊莫屬了！京都站連接多條特急路線，從關西機場搭乘Haruka一小時半便能到達，從東京搭乘Nozomi也是只花2小時便到。

除了JR，還有市營地下鐵、巴士總站、近鐵電車總站等，幾乎所有京都市內的景點都能從這裡出發，最方便是前往伏見稻荷大社，只要車程5分鐘便到！其他熱門景點如嵐山，15分鐘車程便到，即使是較偏遠的宇治也是只要30分鐘。

在京都車站周邊的景點有京都塔、東寺、西本願寺等等，都是徒步10分鐘便到。而且商圈繁盛，車站連接伊勢丹、AEON百貨，地下街有Porta、The CUBE、ASTY京都，特別適合喜歡購物的朋友，住這裡的話就輕鬆地把戰利店帶回飯店，不用拿著大包小包四處走。

說到交通最方便的地方，就非京都車站周邊莫屬了！（窩日本）

(1) 京都八條口大和羅納特酒店(ROYNET飯店)

價位參考(一間房)：中型單人間約7,500日幣、雙人房約10,860日幣、雙床房約11,700日幣

這家飯店距離京都站八條東口僅約 4 分鐘步程。房間設計簡潔洗練，基本設備齊全，房內均配有冰箱、熨褲機、空氣淨化器和電熱水壺等，也有免費 WiFi 和有線網路。私人衛浴設有浴缸和淋浴，如有需要也可使用自助投幣式洗衣房、微波爐，製冰機等。

這裡的咖啡廳也提供早餐自助餐，菜色包含京都風味家常菜、日本和西方美食等，早上可以先慢慢享受早餐再開始行程。飯店不只官方網站有中文版本，也有對應中文的員工，對不懂日語的旅客來說相對安心。

+ 11 + 10 + 9

(2) Henn na Hotel八条口駅前(海茵娜酒店)

價位參考(一間房)：Phiten單人間約11,800日幣、雙人房約6,800日幣、雙床房約8,800日幣

想要一些獨特的體驗的話，可以試試這家機器人主題飯店。離京都站八條東口僅約 2 分鐘步程，飯店內處處都是驚喜。在酒店大堂為你服務的是恐龍機器人，自助式進行Check-in/out。房間內設有色彩燈光調節(能選擇1,600萬種色彩)、提供觀光情報的平版電腦、最新式的按摩器等等，可以盡情體驗日本最新科技！

請放心，私人衛浴、免費 WiFi 、熱水壺、平面電視等基本設備也十分齊全，館內餐廳供應自助式或亞洲風味早餐。雖然以機器人為主題，但住宿體驗絕不輸一般飯店。

+ 11 + 10 + 9

(3) Hotel Vischio Kyoto by GRANVIA(京都比偲奇酒店 by GRANVIA)

價位參考(一間房)：雙人房約14,040日幣、雙床房約13,600日幣

距離京都車站八條口只要2分鐘步程的這家飯店，在2019年5月30日才剛開幕，所以裝潢及設備都很新與潔淨。Wifi、熱水壺、平面電視和私人衛浴等基本設備齊全，還有免費使用的大浴場、桑拿、健身中心及公共休息區，逛了一整天後可以去泡湯好好放鬆！

這裡的餐廳提供早晚餐，自助式早餐有100種和洋菜色選擇。想找比較高級的住宿體驗，這會是個不錯的選擇！

+ 6 + 5 + 4

京都住宿推薦②三條及河原町周邊

另一個京都中心地區就是三條及河原町周邊了！從河原町車站可利用阪急線43分鐘直達大阪梅田，適合京都大阪都會去的人。這裡的周邊景點有大名鼎鼎的清水寺、八坂神社、祇園花見小路等等，基本都可以徒步到達。從河原町走到清水寺雖然要27分鐘，但邊觀光邊走過去，不知不覺就到了！

這裡的商圈也不輸京都車站，有高島屋、MARUI百貨，也有OPA及mina兩個商場出售年輕服飾。不過最受旅客喜愛還是新京極商店街，這道從三條延伸至四條的商店街有超過100家店舖，服飾、藥妝、伴手禮應有盡有，還有餐廳及小吃店，也有錦天滿宮可以參觀，走進去商店街後都不捨得出來了(笑)

另外，京都著名美食景點錦市場也在附近，很多旅客都會早上來大啖美食，吃飽後再去觀光！

另一個京都中心地區就是三條及河原町周邊了！（窩日本）

(1) ENSO ANGO 大和大路通1號酒店(大和恩索安戈1 號酒店)

價位參考(一間房)：雙床房約¥10,640日幣

這裡距離河原町車站1號出口只有5分鐘步程，旁邊就是花見小路及八坂神社，位置極好。這家飯店設計時尚，館內裝飾多位藝術家的作品，也備有酒吧及公共休息區。這裡的房型比較特別，都是上下鋪，比起情侶可能朋友入住更合適。而房內有WiFi、水壺、吹風機、私人衛浴等基本設備，能享受舒適的住宿。

這裡還提供不同付費體驗服務，像是穿和服、坐禪、和菓子製作等，想要更深入了解日本文化的話，不用四處去就能一一體驗。

+ 4 + 3 + 2

(2) 京都四條錦邸 WBF 飯店

價位參考(一間房)：雙人房約11,554日幣、雙床房約12,797日幣

這裡距離四條車站或烏丸車站都是5分鐘距離，6分鐘就能走到新京極商店街與錦市場。客房附有平面電視、冰箱、空調、私人衛浴和免費 WiFi。更棒的是附有溫泉大浴場，這裡的光明石溫泉不只可以消除疲勞，還有美容功效，喜歡泡湯的話就來試試吧！

這裡也提供豐富的自助式早餐，以京都家常菜色為主，讓你可以享受一下京都風的早上～

+ 5 + 4 + 3

(3) ATO Hotel

價位參考(一間房)：雙人房約11,500日幣、雙床房約11,500日幣、日式床舖9,900日幣

ATO Hotel與三條車站只有4分鐘步程距離，就在鴨川的附近，也可走到平安神宮及青蓮院門跡等景點。這家飯店由FELLINI畫廊所設立，所以館內有很多畫作，也會舉辦畫展等活動，充滿藝術氣息。房內有WiFi、水壺、吹風機、私人衛浴等基本設備都齊全。

這裡除了一般的房間，還可選擇日式床舖，難得來到日本，試試日本人喜愛的住宿方式吧！

+ 9 + 8 + 7

京都住宿推薦③二條城周邊

京都既交通便利，有繁華的商業圈，但同時存留著寧靜而古典的街道，如果你想要感受這份清雅的感覺，那推薦你選擇遠離商圈一點的二條城周邊。除了二條城這座宏偉的城堡，還鄰近京都御苑、晴明神社、京都國際漫畫博物館等景點，願意花點腳力的話，花25分鐘左右就能走到新京極商店街了。

這區還有很多充滿格調的咖啡廳，像是以玉子燒漢堡聞名的knot café、松之助鬆餅姊妹店Cafe Rhinebeck等等，在天清氣朗的日子散散步，然後去個甜點喝杯咖啡真是享受啊！

京都既交通便利，有繁華的商業圈，但同時存留著寧靜而古典的街道，如果你想要感受這份清雅的感覺，那推薦你選擇遠離商圈一點的二條城周邊。（窩日本）

(1) 二條城南日本寧飯店 Japaning Hotel Nijojo Minami

價位參考(一間房)：雙床房約6,885日幣、三人房約7,918日幣

地下鐵東西線二條城前站7分鐘步程，從飯店只要9分鐘便可走到二條城。這裡的客房不只有空調、免費 WiFi 、平面電視、熱水壺、吹風機和私人衛浴等基本設備，還設有洗衣機及廚房！IH電磁爐、微波爐及冰箱一應俱全，把小吃帶回去翻熱或是煮宵夜也好，也特別適合帶著小小孩的家庭！

雖然這裡沒有早餐供應，但比起住飯店，更像是在日本租了一個家，讓你可以體驗在日本生活的感覺。

最後提醒各位，因為二條城南日本寧飯店非常熱門，所以如果訂不到房的話，可以考慮同一集團也在這一帶的其他分館。但是其他分館沒有廚房，所以希望有廚房的朋友，看到二條城南日本寧飯店有空房時，手腳可得快一些了。

其他分館參考:

♠♠格蘭德Japaning飯店 – 二條 (Grand Japaning Hotel Nijo)

♠♠GRAND JAPANING HOTEL MELDIA Nijojo（京都JAPANING格蘭酒店-MELDIA二条城）

+ 13 + 12 + 11

(2) STAY MARUTAMACHI

價位參考(一間房)：標準雙床房約11,475日幣、豪華四床房約21,600日幣

從丸太町站徒步5分可到的距離，剛好在二條城與京都御苑的中間位置。STAY MARUTAMACHI在2019年4月才開幕，設備還非常新！這裡的房間有著簡單的日式風格，讓你可以充分感受和風，而且較一般房間寬敞，在寸金呎土的日本來說算難得。房內有冰箱、免費 WiFi 、熱水壺、吹風機和私人衛浴等基本設備，滿足住宿基本需求。

+ 4 + 3 + 2

(3)Glanz kei Karasuma Ebisugawa(烏丸夷川拉翁旅館)

價位參考(一間房)：雙床房約12,600日幣、標準家庭間(3 張單人床和1 張沙發床)約21,000日幣

這也是公寓型式的住宿，從丸太町站徒步2分，只要8分鐘便走到京都御苑，10分鐘可到烏丸御池商圈。房間內備有平面電視、私人衛浴、吹風機及Wifi。設備齊全的廚房有微波爐、冰箱、水壺，還有個小客廳讓你用餐，同樣適合帶著小孩的家庭。

+ 2

京都住宿推薦④金閣寺周邊

最後要介紹的這個地區就離商圈更遠一點了，所以環境更加寧靜怡人。但它還是有個好處，就是跟著名景點之一金閣寺比較近，所以如果你想在最早的時間到訪金閣寺來避開人潮的話，住這裡會比較方便！

而且周邊景點也不少，能徒步走到以梅花聞名的北野天滿宮、龍安寺。而且因為金閣寺是著名景點，來往京都車站的公車班次也較頻繁，交通上還是很方便的。另外這一帶幾乎沒有飯店，都是民宿的型態，所以介紹兩家很有特色的民宿供大家參考。

最後要介紹的這個地區--金閣寺周邊就離商圈更遠一點了，所以環境更加寧靜怡人。（VCG）

(1)西陣之鄉旅館(Nishijin no Sato)

價位參考(一間房)：2人約9,702日幣、3人約11,340日幣、4人約12,600日幣

想要體驗在一整棟町家居住的感覺嗎？西陣之鄉旅館是一家民宿，距離北野天滿宮約6分鐘步程，約15分鐘能走到金閣寺。這裡就只有一個房間，館內的客廳、廚房、浴室及洗手間都隨你使用。而且它還配有平板電視、WiFi、咖啡機和燒水壺等基本設備。只要2人-4人就可以把這棟氣氛溫馨的町家租起來，享受生活感滿載的日本住宿。

+ 5 + 4 + 3

(2)京町家宿風鈴Villa Fengling

價位參考(一間房)：雙人或雙床房約16,182日幣、三人房約21,846日幣

這是在2018年才開幕的町家民宿，距離鞍馬口車站約10分鐘步程，金閣寺也只有約13分鐘步程。這裡的裝潢設計和風感滿滿，房型有兩種，一種是日式床舖，另一種是帶床的洋室。一樓有個小庭園，旁邊是共用客廳及廚房，你可以在這裡悠閒地用餐。

另外，洗手間跟浴室都是共用的，但這裡其實只有3個客房，所以不用擔心要輪候很久。而且它距離船岡温泉只有10分鐘步程，更建議你去道地的錢堂泡泡温泉，感受文化。如果你是4名以上至9名的團體旅行，還可以用28560日幣起的價錢租下整棟，那就更方便了！

總括來說，京都的景點都不是分散得很遠，而且交通系統完善，所以無論住哪一區你都不會感到太不方便。在訂住宿前先計劃一下你的行程，以及你喜歡的住宿風格，相信以上12家住宿總有一家合你心意的！希望你在京都能渡過舒適而愉快的時光～

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