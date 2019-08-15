【大阪USJ】日本環球影城Halloween Horror Nights 2019　5大必玩

大阪環球影城（USJ）是港人必去的旅遊景點，而每年萬聖節大阪USJ亦會推出一年一度的萬聖節驚魂夜（Halloween Horror Nights），今年活動將於9月6日至11月4日舉行，活動設有各種刺激的恐怖遊樂設施，去大阪旅行可以去挑戰膽量。現在為大家介紹本年大阪Halloween Horror Nights的5 大必玩活動！

【1】新鬼屋Biohazard The Extreme，恐怖級別達到5級！（圖片來源：大阪USJ）

【1】新鬼屋 Biohazard The Extreme

將會真實重現遊戲「生化危機RE：2」，鬼屋以警署作遊戲場景，室內將會滿佈被感染的殭屍，參加者可以有2條路線選擇，逃避受病毒感染的喪屍，絕對會令你緊張又心跳加速，恐怖級別達到5級！

【2】以神秘地區Area 51為主題的設施，設有急速旋轉墮下的黑洞過山車。（圖片來源：大阪USJ）

【2】51區～與未確認物體的遭遇～

美國內華達州的空軍基地「51區」（area 51）多年來都被認為藏有關於外星人的和不明飛行物體（UFO）等，鬼屋以神秘地區Area 51為主題，設有會急速旋轉墮下的黑洞過山車，滿足到一眾愛驚險刺激的朋友！恐怖級別為4級。

【3】劇場型恐怖遊樂設施 Hotel Albert 2（圖片來源：大阪USJ）

【3】劇場型恐怖遊樂設施 Hotel Albert 2

去年大受好評的新劇場型恐怖遊樂設施「Albert Hotel」續集「Albert Hotel 2鎮魂曲」，以豪華飯店為故事背景，參與遊戲的朋友將會化身成為酒店內的房客，成為故事中的一員，可與登場人物談話、目睹事件的發生...還有進入吸血鬼世界恐怖4-D劇院「血腥傳說」，經歷身臨其境的恐怖。





【4】可愛迷你兵派對（圖片來源：大阪USJ）

【4】親子活動 可愛迷你兵派對

除了恐怖的鬼屋，小朋友一樣可以享受萬聖節扮鬼扮馬的歡樂氣氛，如以《迷你兵團》、《芝麻街》為主題的遊行派對，及 Happy Trick or Treat 糖果時間，糖果宛如噴泉般讓小朋友忙著接不完，今年更會新增惡作劇之街，卡通人物的掏蛋行為，必定令在場朋友捧腹大笑。



【5】將機動遊戲結合恐怖元素，模仿跌入黑洞的恐怖情景。（圖片來源：大阪USJ）

【5】恐怖列車 SPACE FANTASY

將機動遊戲結合恐怖元素，模仿跌入黑洞的恐怖情景，在伸手不見五指的漆黑中，突然的急轉彎與旋轉下降，帶來絕無僅有的刺激與快感，瞬間變為極限的驚險！