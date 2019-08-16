【遊日注意】日本4大機場10月起增加機場稅　提你加幅及注意位

喜歡飛日本的朋友要注意了，日本正式將消費稅由現時8%上調至10%，隨消費稅增加，日本多個機場由10月1日起會增加機場稅，包括東京成田機場、名古屋中部國際機場、大阪關西機場和北海道新千歲機場，4大機場都會調整國際線及國內線的乘客服務設施費（PSFC）及乘客保安服務費（PSSC）。 想知道加幅有幾多？有乜要注意？參看內文吧！

【1】北海道機場稅加幅達2.5倍，打算冬天去北海道滑雪的朋友要提早買機票了。（來源：Snowtown Yeti）

【1】北海道新千歲機場 加幅達2.5倍

根據機場公布，由10月1日起，日本東京成田機場、名古屋中部國際機場、大阪關西機場和北海道新千歲機場都會增加機場稅，其中新千歲機場加幅最多，是次新千歲機場稅金將分為兩階段調漲，首階段調整由10月1日起，成人由1,030（約港幣76元）日圓加至1,040日圓（約港幣77元），孩童則是自520日圓（約港幣38元）漲至530日圓（約港幣39元）。而10月27日起，成人則漲至2,610日圓（約港幣193元），孩童為1,300日圓（約港幣96元），加幅達2.5倍。



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【2】名古屋城本丸御殿（來源：IG@mungsuet.pang ）

【2】名古屋中部國際機場稅

國際線乘客服務設施費方面，第一航廈出發成人由2,570（約190 港元）增至2,620日圓（約194 港元），小童由1,290日圓（約95港元）上升至1,310日圓（約97港元）。9月20日正式投入服務的廉航專用第二航廈成人由1,280（約95港元）日圓增至1,300日圓（約96港元），小童由640日（約47港元）圓升至650日圓（約48港元）。

國內線方面，無論出發或及抵達都會收取。第一航廈成人由310日圓（約23港元）增至440日圓（約32港元），小童由150日圓（約11港元）升至220日圓（約16港元）。第二航廈於9月20日或以後簽發的機票大人為380日圓、小童190日圓；9月20日前簽發機票大人為310日圓（約23港元）、小童150日圓（約11港元）。



國際線的乘客保安服務費，第一及第二航廈出發每人收取340日圓（約25港元）增至350日圓（約26港元），成人小童同價。



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【3】大阪道頓崛（來源：IG@lsi.y）

【3】大阪關西機場

國際線乘客服務設施費方面，第一航廈出發的航班成人將由2,730日圓（約202港幣）上調至2,780（約205港幣）日圓，小童則由1,370日圓（約101港幣）增至1,390日圓（約103港幣）；轉機航班成人由550日圓（約40港幣）上升至560日圓（約41港幣），小童則維持280日圓（約21港幣）。廉航專用的第二航廈出發航班成人小童同價，由1,230日圓（約91港幣）增至1,250日圓（約93港幣）；轉機航班則由250日圓（約18.5港幣）加至260日圓（約19港幣）。

國內線方面，第一航廈出發及到達成人將由430日圓（約32港幣）上調至440日圓（約32.5港幣），小童維持220日圓（約16港幣）；第二航廈成人小童同價，出發由410日圓（約30港幣）升至420日圓（約31港幣），到達由360增至370日圓。

國際線的乘客保安服務費，不論第一或第二航廈出發，由310日圓（約23港幣）升至320日圓（約24港幣），成人小童同價。



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【4】東京鐵塔（來源：unsplash＠unsplash）

【4】東京成田機場

國際線乘客服務設施費方面，於第一及第二航廈出發的航班成人將由2,090日圓（約155港元）上調至2,130日圓（約158港元），小童上調至1,070日圓（約79港元）；轉機航班成人將由1,050日圓（約77港元）上調至1,060日圓（約78港元），小童由520圓（約38港元）上調至530日圓（約39港元）。而於廉航專用的第三航廈出發的航班成人將收取1,020日圓（約75港元）上調至1,040日圓（約77港元），小童由510日圓（約37港元）上調至520日圓（約38港元）；轉機航班成人將由510日圓（約37港元）上調至520日圓（約38港元），小童由250日圓（約18港元）加至260日圓（約19港元）。

國內線方面，於第一及第二航廈出發航班成人將由440日圓（約32港元）上調至450日圓（約33港元），小童維持220日圓（約16港元）；第三航廈出發航班成人將由380日圓（約28港元）升至390日圓（約29港元），小童維持190日圓（約14港元）。

乘客保安服務費則所有航廈、不論出發或轉機，大人及小童統一為530日圓（約39港元）。



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【注意事項】

最新稅項適用於2019年10月1日或以後簽發的機票，稅項將包括在機票價錢內。如果計劃去日本旅遊的朋友，可在9月30日前預先買定機票，便不用捱貴稅了。