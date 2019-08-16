【遊韓注意】韓國邪教新手法！街頭邀請你占卜玩心理測驗要小心

相信大家對於韓國邪教都略有所聞，不少到韓國旅遊的港人都曾經試過被邪教騙徒搭話，藉問路和邀請參加韓國文化活動乘機傳教或詐騙金錢，詐騙手法層出不窮。最近，有網民在韓國論壇theqoo分享了知名邪教「新天地」的最新街頭騙局，大家到韓國旅行絕對要小心提防。

【1】心理測驗

韓國很多大學都十分漂亮，尤其是櫻花和紅葉季節，都會吸引不少遊客特地到訪拍照。但最近各間大學附近都出現了特別多街頭心理測驗，特別是圖形心理測驗，藉此拉攏途人入教。邪教「新天地」的騙徒通常會要求你畫圓形、正方形、三角形、S形，透過分析圖案，製造出專業剖析心理的假象，並表示有改善方法，乘機帶你到他們的基地。

【2】塔羅牌占卜

弘大街頭有很多算命和塔羅牌占卜店，而且很多占卜師都會用基本的英文或普通話在門口招攬客人，因此不少遊客都會抱著玩一玩的心態進去。邪教「新天地」就利用了這個情況，邀請途人入內。

如果大家到韓國旅行，有住在當地又不太熟的朋友表示要帶你遊玩，或者同行者有你朋友的朋友，就更加要小心。他們可能已經是受害者，並受到邪教騙徒的誘導，事先透露了你的個人訊息、過去的經歷和近況，因此你會覺得占卜師所說的一切都非常準確。然後，占卜師就會乘機表示能免費幫助你進行心理諮詢、解決煩惱，同時開始傳教。

雖然邪教「新天地」的目的不是詐騙金錢，但始終旅程中經歷以上遭遇，心情多少都會受到影響，因此下次去韓國遊玩時謹記要小心「中伏」。