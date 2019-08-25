【克羅地亞】權力遊戲實景朝聖！俯瞰杜布羅尼克古城壯觀夕陽屋海

位於巴爾幹半島西側，隔着亞得里亞海和意大利對望的克羅地亞（Republika Hrvatska），因風景優美、物價比西歐低，近年成為旅歐熱門景點。尤其克羅地亞以小國之姿勇奪去年世足賽亞軍，國際知名度更是暴增，很多旅行社也紛紛力推以克羅地亞為主、搭配斯洛維尼亞、黑山共和國、波赫的巴爾幹半島行程。

克國最熱門的景點，除了有「歐洲九寨溝」之稱的十六湖國家公園，就是位於西南邊的臨海古城杜布羅尼克（Dubrovnik），古稱拉古薩（Ragusa）、HBO熱播劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）的「君臨城」就在這裡取景，素有「亞得里亞海之珠」的美譽，是克國最熱門的度假勝地。

早在1979年，杜布羅尼克古城區就被列為聯合國世界文化遺產，它在中古世紀時，曾是和威尼斯一樣繁榮的城邦，滿城盡是紅瓦為頂的屋宇，被長約兩公里、維護良好的古城牆環繞，旅客可搭纜車到山上俯瞰最美的城景，也可登上城牆欣賞亞得里亞海絕美的夕陽與晚霞。

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1990年代，由共產黨統治的南斯拉夫，隨着蘇聯瓦解、克羅地亞1991年獨立之初，杜布羅尼克遭鄰國塞爾維亞軍隊重創，古城曾與世隔絕一段時間，直到戰火熄滅後，才又恢復觀光，如今遊客如織。由於鄰近就有機場，很多歐洲遊客把杜布羅尼克當成造訪克羅地亞的第一站，在這兒住上幾天，閒來無事到老城區逛精品店，或登上城牆，沉浸在藍天、碧海、橘城的美景中，人生夫復何求。

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