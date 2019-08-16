奧地利哈修塔特　靚到中國也要山寨的800人小鎮　竟出招趕客？

許多歐洲熱門景點雖然大賺觀光財，卻也因遊客太多，影響當地居民生活。當地政府想盡辦法，徵收入城費、課稅、改變遊船路線、限制遊船或遊客數量，希望減少遊客人次。

哈修塔特居民不到800 年湧入百萬遊客

據華盛頓郵報報導，奧地利哈修塔特（Hallstatt）原本居民人數不足800人，但自從成為2006年韓劇《春天的華爾滋》（봄의왈츠）取景地，然後又有內地商人在廣東惠州建造復刻小鎮「五礦‧哈修塔特小鎮」後，遊客便蜂擁而來「原版」朝聖，去年旅客量達到100萬人次。然而，旅客有時會隨意進入居民住家，甚至只是為了影相打卡Po上社交平台放閃才來，令當地人不勝其煩。

在哈修塔特經營旅館的維蕾娜．拉比斯爾表示，觀光客到隱身在阿爾卑斯山附近的哈修塔特湖畔小鎮，經常叫住她並要求擺姿勢讓遊客拍照。在該鎮經營遊船租賃的克朗姆巴克說，有天早上他發現到裝備相機的無人機在他臥室窗外盤旋。

其他居民也說了一些遊客進入他們家到處看，或借用廁所的事。

拉比斯爾說：「這是災難，許多遊客真的認為這裡是主題樂園。」

全歐洲不少城鎮有同感。一些世界熱門景點城鎮表示，他們面對超出他們所能負荷的遊客量。即使是一些當地經濟非常仰賴觀光業的城鎮，居民也漸漸產生抗拒情緒，努力想讓遊客少一點。

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Google搜尋奧地利 出現的幾乎都是「哈修塔特鎮」

哈修塔特鎮或許不像威尼斯或阿姆斯特丹那麼出名，但若你用Google搜尋「奧地利」，出現的照片幾乎都是這個小鎮。它的風景就像迪士尼《冰雪奇緣》（Frozen）的艾倫戴爾王國，一座路德教堂的鐘樓矗立，像是Elsa女王城堡的中央塔樓。

這個鹽礦小鎮的歷史可追溯至青銅器時代晚期，1997年被聯合國教科文組織列為世界遺產，近年來愈來愈受亞洲觀光客歡迎。2006年韓劇《春天的華爾滋》在哈修塔特取景拍攝，開始引發這個小鎮的觀光熱潮。

6年後，中國大陸五礦礦業公司花了約280億元在廣東惠州建造這個小鎮的復刻版。該公司甚至模仿哈修塔特的中央教堂，儘管中式版本多了宴會廳。真正的哈修塔特居民得知此事時驚呆了，他們事前對這個計劃毫不知情。

現在，電影製作人、記者和遊客成群結隊來到哈修塔特。這座居民大約800人的小鎮，去年吸引100萬遊客。19歲的趙姓香港學生表示，看到社群媒體貼出的哈修塔特照片後，他決定去那旅行。他說：「真是太美了！」到達哈修塔特不到幾分鐘，他就立即在Instagram上傳該小鎮風景的影片，計劃在社交媒體上直播，向他的Followers展示小鎮風情。

它的風景就像迪士尼「冰雪奇緣」（Frozen）的艾倫戴爾王國，一座路德教堂的鐘樓矗立，像是Elsa女王城堡的中央塔樓（IG＠s0613_bell1206k）

小鎮旅遊業大爆發 有人支持 有人反彈

哈修塔特原本像許多歐洲城鎮那樣，風光雖好卻經濟蕭條。10年前，許多年輕居民搬離這個小鎮，留下來的都是老一輩。如今旅遊業迅速發展，改變小鎮的一切。市長舒茲表示，哈修塔特十年前被認為是夏日旅遊景點，旅遊業在每年冬天都被迫冬眠，「現在遊客全年都來，這意味着那些公司也可以全年無休。」

正如人們預料，紀念品小販、食物攤商和船夫等直接獲利的旅遊相關業者，歡迎大量遊客光臨。克朗姆巴克承認，哈修塔特現在「比以往還有錢」。他說，他對「遊客蜂擁而入」不覺得困擾。但其他居民卻表示，旅遊業突然增長讓他們付出代價。67歲的古魯博在這裡住了一輩子，如今靠養老金維生，他說：「對當地人而言，所有東西都變貴了。」

居民也不喜歡許多拍幾張照片就走、連村裡博物館都不想進去看看的遊客。當地建築師、建築保護主義者艾當表示：「哈修塔特最適合影相打卡，所以許多遊客只是到這快速拍一兩張照片而已。」

當地建築師、建築保護主義者艾當表示：「哈修塔特最適合影相打卡，所以許多遊客只是到這快速拍一兩張照片而已。」（IG＠mariadaspalavras）

觀光巴士進小鎮數量 將設限

由於居民強烈反彈聲浪，市長同意試行一項方案，要求觀光巴士進入該鎮前必須先預約，並對數量設限。去年有19,344輛觀光巴士進入哈修塔特，當地政府目標是希望減為1.3萬輛左右。

這個計劃是仿效奧地利薩爾斯堡的做法。遏止和控制旅遊業發展的多方努力常有爭議。各城市可以減少巴士停車位或遊船船位，但阻止更多遊客前來觀光的各項做法因法律等問題有其限制。

由於居民強烈反彈聲浪，市長同意試行一項方案，要求觀光巴士進入該鎮前必須先預約，並對數量設限。（IG＠_pdfe）

管理遊客 學者主張罰款

旅遊業專家克斯特基斯表示：「自由民主的核心原則是行動自由。」在歐洲更是如此，1985年的申根公約將行動自由視為神聖信條，自柏林圍牆倒塌、東西歐藩籬撤除以來，歐洲一直反對旅行限制。

有學者主張以罰款、提醒等策略管理遊客。哈修塔特已豎立金屬標語牌，提醒遊客法規和可能的罰款，其中一條是「哈修塔特不是博物館」，另一條是「除非受邀，請不要進入民宅和私人花園」。酒店和餐廳業者拉比斯特也同意：「我不是快餐店。」她說，希望能有更多對當地「自然和文化」感興趣的遊客。

學者主張以罰款、提醒等策略管理遊客。（IG＠drekuhn）

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