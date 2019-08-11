日月潭騎響花火音樂嘉年華10月開鑼　漫踩全亞洲至靚單車路線！

台灣日月潭環湖公路曾獲得CNNgo票選為全球十大最美自行車道外，也是亞洲地區唯一入選的景點，2017年更獲得旅遊搜尋網站Skyscanner列為世界八大最美單車路線之一。

日月潭環湖公路曾獲得CNNgo票選為全球十大最美自行車道▼

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日月潭管理處表示，為打造運動旅遊景點，吸引更多國際觀光客到訪，今年10月4日起至11月9日止，凡外籍遊客至日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站或向山租車休閒廣場租借腳踏車，可享2小時免費騎乘好康優惠（限特定車款），11月3日的壓軸運動賽事「2019臺灣自行車節-日月潭Come! Bikeday」，即日起開放報名，名額有限。

日管處並說，日月潭Come! Bikeday一直是日月潭最重要、詢問度也最高的活動，路線包含有「30公里環潭挑戰遊」、「10公里自行車道逍遙遊」以及「push bike兒童滑步車」，經典不敗的環潭路線可飽覽日月潭湖光山色，不但適合喜歡自我挑戰的參賽者報名，更適合以悠閒、漫遊騎乘方式遊覽最美日月潭。

日月潭Come! Bikeday一直是當地最重要、詢問度也最高的活動，不但適合喜歡自我挑戰的參賽者報名，更適合以悠閒、漫遊騎乘方式遊覽最美日月潭（台灣交通部觀光局）

運動迷指出，日月潭的單車路線兼具豐富自然生態及人文特色，稍具挑戰的是上坡路段自九龍口往文武廟方向，更能呼朋引伴在享有「全球十大最美自行車道」美譽的日月潭自行車道騎行，並且在水社壩、永結同心橋等知名景點影相打卡，為自己跟親朋好友留下最美的回憶。

此外，詢問度超高的「Push Bike兒童滑步車」，今年開放500個名額給小小朋友參加，適合家長帶同小朋友到戶外體驗活動，增進親子關係。主辦單位表示，還未開放報名，電話就接不完。

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