【台中美食】一中街平價高質迴轉火鍋　不限時最平4.5港元一碟

台中向來是平價美食的天堂，如滷肉飯、古早麵羹、蚵仔粥、豆花冰等，平均約港幣10元便可以吃到。 近期台中有間迴轉火鍋街喜鍋，食物便宜高質，自選配料最平一碟只須台幣18元（約hk$4.5），店內環境乾淨衛生更設有打卡位置，重點是不限時、免服務費。

台中IG網紅打卡火鍋店街喜鍋，每碟只須台幣18元起（約hk$4.5）起，CP值超高！ （圖片來源：FB@街喜燒）

位於台中一中商圈的街喜鍋，門口以黃色做設計，非常易認。而店內的裝潢亦走時尚風，設有打卡位置，適合愛拍照打卡的朋友，而步入店內便會看到迴轉吧枱，店內的用餐方式有3步驟，第一步先選肉類主食，如美國牛、丹麥豬、紐西蘭半肉及海鮮拼盤等，價錢由台幣160起（約hk$40），選完主食之外。

第二步就是選鍋底，鍋底共有8種口味，普通的如雞湯，亦有多款特別口味的鍋底，如：肉骨茶、叻沙，嗜辣朋友推介主廚秘製牛油麻辣鍋，選好湯底便可選附餐，有白飯和手工拉麵，可無限續碗。

第三步便是在迴轉台上的選取自己喜歡的火鍋配料，每碟只須台幣18元起（約hk$4.5），每一碟迴轉食材都有透明罩蓋住，保持衛生。店內價格便宜，而且不限時、免服務費，是台中CP值頗高的餐廳，遊台中不妨一試！



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