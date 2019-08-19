東京上班族都愛3間抵食燒肉店　最平港幣60元食到

不少人都喜歡選擇自己獨自去旅遊，享受無拘無束的獨遊魅力，而台灣、日本是港人獨遊的熱門地點，對記者而言，一人旅遊的確方便，想去哪做甚麼、在計劃行程上自由得很，唯一不便的只是有時想滿足一下口腹之慾，但奈何燒肉、火鍋等美食，一人的話就未必可享受得到。 不過日本人的獨食文化發展急速，就算一人吃燒肉亦完全沒難度，現為大家介紹3間連當地上班一族都推薦的抵食燒肉店，最平一間只須港幣60元（800日圓）便可歎到，打算到東京窮遊的朋友不妨一試！

【1】無煙烤爐 「燒肉LIKE」

有燒肉界一蘭之稱的日本燒肉店「燒肉LIKE」，便是看準日本的獨食市場，在上年8月才在東京新橋開設首間食店，短短一年，「燒肉LIKE」已在日本開了9間分店，如東京的新宿、涉谷、秋葉原、上野等都有分店，店舖強調提供快速、平價且美味的燒肉，店內以一人座位做設計，提供單獨的烤爐，桌上有平板電腦，讓食客自助點餐，餐牌有多國語言可選擇，設繁體中文顯示，落單後只須3分鐘，食物便會奉上，超有效率！神速的點餐服務深受上班族好評，而且店內選用無煙烤爐，用餐後不怕一身燒烤味。重點是價格親民，最便宜的燒肉定食只須約港幣$60便可埋單，簡直是單身族福音。

【INFO】



「燒肉LIKE」在東京多個地區也有分店，如新宿、涉谷、秋葉原、上野等，有興趣的朋友可到官網查詢就近的店舖。



分店地址：<按此>

【2】惹味炭火燒 Don Don燒肉

店舖位於熱鬧的歌舞伎町內，從窗戶望進店時，可看到有許多的吧台座席，並選用單點落單，適合一個人來吃燒肉，而且營業時間由下午5點至到翌日的上午9點，就算深夜突然想吃烤肉，都可以享受到。店內提供多款肉類及牛部位，肉品的價格在800日圓左右（約HK$60），視乎肉的部位及特級，所有肉類都是即席調味及處理，保證新鮮，就連藝人陳柏宇都專程光顧，想獨自體驗地道的日式炭火燒肉，不妨一試！





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【INFO】

Don Don燒肉

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-26-1 風月会館ビル 2Ｆ

營業時間：17:00-09:00



電話：+81-50-5571-1718

【3】立食燒肉 治郎丸

位於上野御徒町的「治郎丸」是間沒座位的立食燒肉店，店舖以「片」為單位，店家提供約30種肉品、內臟，並提供A4、A5等高品質肉品而且價格實惠，每片價格大約150日圓（約HK$11）起，食客可以自行選擇想吃的肉品，除了和牛之外還有不少選擇，如烤肉必吃的大腸只須30日圓（約HK$2）起，每個部位的價格都清楚的寫在牆上，讓食客可在預算內享用到美味的燒肉。



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【INFO】



治郎丸 御徒町店

地址：東京都台東區上野4-4-1 上野松坂屋前大樓1F



營業時間：週一至週六11:30-29:00(L.O 28:30)



電話：03-6806-0406