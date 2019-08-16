沖繩新開大商場PARCO CITY　有250家店　即看場內4大賣點

全沖繩最大的商場浦添西海岸PARCO CITY已經開幕，商場佔地65萬呎，有250間店舖，而且距離那霸機場約9公里，車程僅需15分鐘，地點方便，而且沿海而建，可觀賞無敵大海景。除了購物，商場亦有不少遊樂設施，如大型戲院、室內遊戲區，現為大家介紹場內的4大賣點。

沖繩最大商場Parco City。（來源：IG@world_store_partners）

【1】250間店鋪 shopping必去

商場共有6層樓，其中1樓至3樓是百貨商場，共有250間店鋪，提供眾多休閒服飾，還有珠寶、飾品、鞋包等，推介必去「ABC-MART GRANDSTAGE」掃波鞋，化妝品牌推薦有名的「首里石鹼」、「Fruit GATHERING」，想買家電可到大型家電舖「EDION愛電王」，如果想掃平價雜貨亦有店100圓店「Can★Do」，絕對可以滿足一眾購物狂！

【2】沖繩超人氣雪糕品牌Blue Seal亦有開店。（來源：IG@ayapple_ayapple）

【2】多元餐飲區賞無敵大海景

商場內除設有多家獨立的餐廳、咖啡廳之外，在1至3樓分別設有「美食露台」、「美食中心」以及「餐廳大街」，提供便宜又豐富的餐飲選擇，更可以欣賞浦添海岸的遼闊海景，十分愜意。另外，停車場頂樓的觀景台，視野亦非常好，逛累了不妨上去休息順道觀賞絕美的風景。

【3】綜合娛樂設施：namco設有兒童遊戲場及VR娛樂體驗等設施，玩好又有趣。(圖片來源：Okinawa.Org)

【3】IMAX影院 大型遊戲區

商場3樓設有沖繩最大的複合式電影院「UNITED CINEMAS」，提供11個影廳，包括「IMAX影院」， 270 度3面熒幕全景放映的「ScreenX影廳」，以及結合震動、煙霧、風及氣味等感官效果的「4DX影廳」等，為觀眾提供不同的觀影體驗。除了戲院外，同層3樓還有個綜合娛樂設施「namco」，提供超過20種玩具的兒童遊戲場，同時更有電動遊戲場及可以體驗VR虛擬實境的娛樂活動等等（部分須付費），無論大人或是小朋友都可以盡快放電。



【4】沖繩黑糖（圖片來源:IG@session_bistro29 @ Instagram )

【4】買手信選擇多

1樓手信店中，有不少沖繩限定的商品，最適合買手信，如出產百力滋的Pocky也設有商店，並有限定版口味推出。如喜歡到超市掃貨，可到綜合超市SAN-A食品館及家庭用品專門店東急Hand，而且商場3樓有提供托兒的服務，家長們可以放心血拚。