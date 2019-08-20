【東京親子住宿】東京樂天酒店熊仔餅主題房　早餐任食LOTTE零食

暑假快將到尾聲，不少家長已經在計劃下一個假期的旅程。如果打算去東京過一個白色聖誕又未訂酒店，不妨考慮一下這間酒店，跟小朋友過一個快樂聖誕！

於日本只有一間的LOTTE CITY HOTEL，位於東京晴空塔附近，距離JR錦糸町站只需3分鐘步程，而且1樓就有7-11便利店，非常方便。位於4樓的大堂櫃檯旁邊的櫃子擺放著各種LOTTE商品，當中更包括樂天熊仔餅抱枕，可愛模樣令人忍不住想帶它回家。大堂的另一邊是Guest Lounge，住客拍房卡進去就能24小時隨便享用咖啡。

大堂櫃檯旁邊的櫃子擺放著各種LOTTE商品，當中更包括樂天熊仔餅抱枕。（ig @ lotte_city_hotel）

小樹熊裝飾及用品遍全房

樂天熊仔餅主題房間只有4間，十分搶手。房間以啡色為主調，並且滿佈小樹熊的身影。枕頭、被套、床尾巾、屋簷和窗簾都以大大小小的小樹熊裝飾，地板亦有一張小樹熊的地毯，連毛巾和廁紙、牙刷、梳等用品的包裝都分別繡上和印上小樹熊，非常可愛。更令人驚喜的是，每張床和旁邊的梳化更分別有熊仔餅和小樹熊抱枕。

房間內有兩盒熊仔餅，另外還有印有小樹熊模樣的咖啡包，可以配著小樹熊圖案的杯子飲用。

除了熊仔餅主題房間外，酒店的早餐亦是另一大特色。餐廳採光非常好，層架擺放著大大小小的小樹熊公仔。早餐採用自助式，有日式、西式、中式的食物選擇多元化。除了一般的早餐外，必吃的一定是小樹熊班戟！可愛模樣實在不忍心切開放入口中。另外，自助餐吧的另一邊更擺放了一堆LOTTE的零食，可以隨意拿走，十分吸引！