【東京旅遊】美少女戰士主題餐廳開幕　邊食邊睇音樂劇表演

經典日本動漫「美少女戰士」已經推出了二十多年，相信必定是不少女生的童年回憶。近日，粉絲期待已久的美少女戰士主題餐廳「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」終於在東京開幕。與一般主題餐廳不同，這間美少女戰士餐廳提供多項精彩體驗，保證滿足一眾粉絲！

真人音樂劇表演

粉絲可以在享受美食的同時，近距離欣賞美少女戰士的真人音樂劇表演。表演設於晚餐時段，共分16:00、18:30和21:00三個時段，並分別於17:00、19:30和22:00開始，需預先在官網預約。

演員會在台上演唱多首耳熟能詳的歌曲，呈現動畫中的經典姿勢，表演結束後，表演者更會到台下與觀眾近距離接觸。

↓↓↓ 點擊觀看真人表演圖片 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

展覽及主題餐點

餐廳門口擺放了一個巨型的新月佈景，讓粉絲化身美少女戰士打卡拍照。另外，餐廳更設置了美少女戰士水手服的展覽區域。水手服以1:1的比例展示，造工非常精緻，美少女迷必定要拍照留念！

↓↓↓ 點擊圖片看1:1水手服 ↓↓↓

+ 3 + 2

餐點方面，餐廳提供多款美少女戰士角色造型的主食和甜品。

午餐時段為12:00-13:30，共有兩款餐盒選擇，包含一份主餐及一杯飲品，約257港元，吃完之後更可以把餐盒帶回家收藏！

晚餐時段為16:00、18:30和21:00三個時段，根據座位與舞台的距離分為S座位及A座位，價錢分別為約625港元及552港元，已包含觀看表演費用、一份主餐及一杯飲品。晚餐共有三款選擇，有粉紅色冷面、兔子模樣的咖哩飯及色彩繽紛的壽司，吃完之後亦同樣可以把碟子帶回家留念。

↓↓↓ 點擊圖片看主題餐點及甜品 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2