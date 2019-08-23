【出遊必讀】酒店房10個陷阱　擺錯行李隨時「有入無出」

近日，有日本網友在Twitter發文分享自己擺錯行李位置，因而被反鎖在廁所的悲劇，引發不少網友熱烈討論。有些酒店看似安全舒適，其實暗藏不少陷阱，而且一些不好的住宿習慣，隨時會破壞整個愉快的旅程，本篇為大家分享酒店房的10個陷阱，想旅程玩得順心，記得要看內文！

【1】行李切勿擺放在廁所門前 （來源：Twitter@Mana Higashi）

【1】行李切勿擺放在廁所門前

一名日本女網民因太熱而脫到剩內衣褲就直接往廁所去，不料行李箱意外倒下而被反鎖在廁所內，更被困在沒窗的廁所近半小時，笑言差點沒命。的確不幸被困又遇上火警，真的會賠上性命。故這名網友語重心長提醒大家不要在廁所前面擺放行李，而且要隨身帶著手機。

【2】酒店房門安全成疑（來源：Youtube＠LockPickingLawyer）

【2】酒店房門安全成疑

早前有位美國youtuber跟妻子入住一間5星級酒店，卻發現房間的兩道門都安裝得有點開，門鎖沒有完全抓緊，故他就直接拍片，隨手拿起「請勿打擾」的門牌，攝在門隙中拉動。結果，動了幾下就輕易地將緊鎖的門爆開。如果想加強房間的安全，建議自行攜帶防盜鎖。

【3】 Wi-Fi 系統可監視智能手機（來源：unsplash＠Paul Hanaoka）

【3】 Wi-Fi 系統可監視智能手機

上網已經成為日常生活的一部分，尤其是去旅行的時候，更會經常使用酒店的 WiFi服務，但酒店WIFI可能藏有駭客，住客一旦連接手機，密碼便會被盜取。早前更有美國最高反間諜官員提示，要特別注意全球中資酒店所提供的 Wi-Fi 系統。如果想保障自己，可以使用VPN 保護個人帳戶，以及不要在公共WiFi下使用網上銀行或進行網上支付，避免洩露銀行、信用卡密碼。

【4】酒店夾萬不安全（來源：網上圖片）

【4】酒店夾萬不安全

保險箱不保險，已非今日的事，有網民曾爆料指很多酒店的保險箱密碼都沒有更新保安密碼，只要輸入「000000」就能打開，而部分酒店房間的夾萬，亦有後備匙或後備密碼設計，加上不少工作人員都可以出入房間，易有保安漏洞，所以住客勿過分倚賴房間的夾萬。

【5】小冰箱的陷阱（來源：網上圖片）

【5】冰箱收費陷阱

酒店房間多數設有冰箱，並擺放各式零食飲品，雖然方便但收費卻異常高，有些酒店冰箱的感應器更是十分敏感，即使只是挪動食物，沒有拆開，都有機會被收取費用，建議最好不要亂碰房間的冰霜，以免墮進收費陷阱。

【6】Do Not Disturb的重要（來源：unsplash＠Megan Markham）

【6】Do Not Disturb的重要

每天房務員都會到客房清理，有時候住客可能仍在睡眠或是沖涼中，未必會聽到門鐘聲或敲門聲，所以記得要掛上請勿打擾（Do Not Disturb）的牌子，以免房務員突然開門，引起尷尬。

【7】酒店房滿布細菌（來源：unsplash＠Roberto Nickson）

【7】酒店房滿布細菌

人來人往的酒店房容易滋生細菌，而且房務員要極速收拾好，讓下午的客人入住，衛生程度可想而知，而電燈開關、電視遙控器、床頭電話，抽屜，水槽以及馬桶都是細菌黑點，建議可用消毒濕紙巾擦拭再接觸使用。