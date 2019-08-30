【日本東京】美少女戰士首間主題餐廳開張　歎輕食睇現場音樂劇

相信不少女生小時候一定都愛過《美少女戰士》這部經典動漫！這部由武內直子所創造的漫畫，自 1992 年開始連載及推出動畫後，一直都是部超人氣的作品，並且成功帶起了「美少女戰鬥系列」的漫畫旋風，至今仍是不少彩妝、時尚品牌聯乘的話題寵兒。

雖然《美少女戰士》人氣歷久不衰，卻一直以來都沒有專屬的主題餐廳、cafe，連以快閃店形式亦未曾出現過。就在Fans的千呼萬喚之下，終於在東京的麻布十番迎來了第一間的「美少女戰士主題餐廳」！推出的餐飲當然完全是以少女心的粉紅配色主，再搭配上可愛的月亮造型。雖然料理都是簡單的意粉、窩夫之類的輕食，但這深具巧思的擺碟絕對是一上檯就能引發女生們尖叫連連、不Po上IG就對不起自己的可愛程度！除此之外，五位主角戰士外加燕尾服蒙面俠都有專屬的梳沙飲，意圖想令人嗌齊一套。

按圖看令人少女心爆發的可愛造型輕食▼

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除了餐點以外，號稱首間美少女戰士Show Restaurant的重頭戲當然還包括了現場的音樂劇表演，《美少女戰士》的音樂舞台劇在日本Fans中一直有着不可被超越的地位，甚至連人氣偶像團體乃木坂46都在今年開始參與演出。目前餐廳為全預約制，並且只開放固定的午餐與晚餐時段，如果你是美少女戰士的忠實Fans想要享受一邊用餐、一邊欣賞表演的高規格待遇，有機會造訪日本時不妨可以順道一遊。

號稱首間美少女戰士 Show Restaurant 的重頭戲當然還包括了現場的音樂劇表演！（Shining Moon Tokyo官網）

美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO- 地址：東京都港区麻布十番1-10-10ジュールA 地下1階

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