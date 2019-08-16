【東京迪士尼】米奇刈包、三眼仔麻糬…17款高顏值打卡小食全集！

東京迪士尼樂園是許多人一生中必去朝聖的夢幻國度，除了有超多迪士尼周邊商品讓你買到破產之外，另一個絕對不能錯過的就是園區內的既可愛又高顏值的造型小食！小編今天就依照迪士尼樂園跟迪士尼海洋兩個園區，分別幫大家整理了2019年必吃必買的特色美食，包含售價及販售地點通通整理好，準備去迪士尼樂園玩的人一定要好好把這篇裱框收藏！

東京迪士尼樂園美食

想知道東京迪士尼樂園有什麼必吃美食？小編通通都整理好，請搭配園區地圖一起服用：

東京迪士尼地圖（東京迪士尼官網）

米奇手套刈包

米奇的手竟然變成刈包！（亦稱割包，是台灣知名小吃，於蒸饅頭內夾入滷肉）沒想到在東京迪士尼居然吃得到這麼台式的食物，不瞞大家說，這些刈包其實正是來自台灣。堪稱台版漢堡的刈包到了迪士尼樂園之後立即變成國際化的創意美食，有雞排、炙燒雞加蛋、烤豬肉片等口味，不單外型可愛，味道也很不錯，一定要買來試試。

售價：單點 600 日幣、套餐 980 日幣 販售地點： 雞排口味 明日樂園 － No.127 小瑞電光餐廳 日式炙燒雞加蛋口味 卡通城 － No.111 輝兒杜兒路兒好時光咖啡 烤豬肉片口味 探險樂園 － No.46 蒸氣鍋爐房小吃

米奇西班牙油條

不虧是迪士尼樂園，居然連西班牙油條（Churros）都可以做成米奇的形狀。酥酥脆脆的口感，每咬一口就會獲得一隻米奇，實在太可愛！米奇西班牙油條的蹤影遍佈整個迪士尼樂園，很容易買到，大家可以一邊吃一邊玩米奇在哪裡。

售價：300 日幣 販售地點： 肉桂口味 探險樂園 － No.43 園邊車亭、西部樂園 － No.63 土撥鼠營地廚房、西部樂園 － No.67 佩比爾小吃館 士多啤梨口味 動物天地 － No.73 羅克蒂浣熊吧

世界市集美食

米奇雪糕

天氣熱的時候就最啱食雪糕！香濃雪糕淋上朱古力醬，配上米奇伸脷表情的餅乾，唔整返支點講得過！

米奇雪糕（東京迪士尼官網）

售價：500 日幣 販售地點：世界市集 － No.16 冰淇淋甜筒

米奇鬆餅

米奇形狀的鬆餅有楓糖、朱古力、士多啤梨、吉士醬，以及季節限定口味，不論是堂食還是外帶都可以。笑咪咪的米奇鬆餅絕對是迪士尼樂園必吃的打卡美食！而且製作鬆餅專用的米奇鬆餅機都有得賣，可以買回家自己DIY，就隨時都能吃到米奇造型的鬆餅，超幸福！

+ 2

售價：楓糖醬、朱古力醬 450 日幣；士多啤梨、吉士醬 490 日幣、季節鬆餅（芒果、呍呢拿冰）700 日幣 販售地點：世界市集 – No.18 最佳美國鬆餅公司

米奇丹麥麵包

米奇造型的丹麥麵包，中間放上不同的配料，有漢堡扒、吞拿魚粟米、黑車厘子、香橙等口味，許多人都會買回去當早餐吃。

售價：漢堡排 、吞拿魚粟米 360 日幣；黑車厘子、香橙 330 日幣 販售地點：世界市集 – No.19 甜心咖啡餐館

麥克華斯基菠蘿麵包

這個麵包吃起來有「哈味」！可愛的大眼仔造型，綠綠的顏色不是抹茶，而是哈密瓜！不過據說「哈味」吃起來不是可怕的香精味，網友的評論也都ok，衝着這造型就要買來吃（拍）吃（照）看啊！只是當一堆大眼仔麵包放在一起的時候，好像有很多隻眼同時在看着你，那畫面實在有點可怕。

售價：300 日幣 販售地點：世界市集 – No.19 甜心咖啡餐館

唐老鴨85周年限定漢堡

最近因為剛好適逢唐老鴨誕生 85 週年，所以迪士尼樂園也特別推出唐老鴨造型的漢堡，包裝還設計成熱帶叢林的樣子，超繽紛的造型讓人看了就心情大好！

售價：套餐 1050 日幣 販售地點：世界市集 – No.19 甜心咖啡餐館 販售日期：即日起至1/9/2019

探險樂園美食

三眼怪刨冰（抹茶紅豆）

夏天就是要吃刨冰！綠綠的抹茶紅豆刨冰配上綠綠的三眼怪，兩者完美融合在一起了，因為是期間限定的，想食就要把握機會！

售價：550 日幣 販售地點：探險樂園 – No.39 涼亭 販售日期：1/9/2019

西部樂園美食

米奇米漢堡

這個米漢堡在迪士尼樂園還蠻有人氣的，米奇造型的飯表面煎得焦焦的，中間夾着甜甜的牛肉片，味道還不錯。只是小編覺得米漢堡實際上份量偏小，比較像是點心的感覺，適合不太餓但又想吃點鹹食的時候來一個。

售價：單點 680 日幣、套餐 1060 日幣 販售地點：西部樂園 – No.63 土撥鼠營地廚房

夢幻樂園美食

米奇吉士蛋糕（焦糖口味）

老實說這隻米奇看起來跟前面的鬆餅賣相超似，令小編差點誤會，疑惑迪士尼為什麼要賣兩種如此類似的鬆餅呢？結果原來是蛋糕。米奇裡面包着焦糖cream內餡，很適合當作下午茶小點心享用，影相也很可愛！另外還有朱古力味的也很多人買。

售價：350 日幣 販售地點：夢幻樂園（焦糖奶油） – No.92 虎克船長的廚房、夢幻樂園（朱古力夾心）- No.94 克莉歐小吃

卡通城美食

唐老鴨腳板刈包

因為米奇手套造型的刈包太受歡迎，後來迪士尼又追加了這款唐老鴨腳板造型的刈包，裡面夾的是炸蝦排。

價錢：單點 550 日幣、套餐 930 日幣 販售地點：卡通城 – No.111 輝兒杜兒路兒好時光咖啡

米奇Pizza

看到這邊相信大家都很明白小編的原則了，只要有米奇就會大力推介，而且Pizza本身的賣相也很不錯，IG 上有許多網友都話好食。

價錢：單點 550 日幣、套餐 930 日幣 販售地點：卡通城 – No.111 輝兒杜兒路兒好時光咖啡

米妮士多啤梨朱古力餅乾Muffin

Muffin蛋糕上面擠滿了士多啤梨cream，加加上兩片圓圓的朱古力豆餅乾，配上經典的水玉點點包裝，可愛的米妮形象就完成了！

價錢：350 日幣 販售地點：卡通城 – No.111 輝兒杜兒路兒好時光咖啡

明日樂園

米奇漢堡

來到遊樂園少不了要吃漢堡，衝着這可愛的米奇麵包造型能不買嗎？一共有雞肉蔬菜、漢堡蛋、芝士漢堡三種口味。

售價：單點 600 日幣、套餐 980 日幣 販售地點：明日樂園 – No.125 明日樂園舞台餐廳

米奇雞塊

不虧是迪士尼樂園，連雞塊都是米奇的形狀，嘴饞的時候最適合來一份米奇雞塊，一啖一舊啱啱好！

售價：330 日幣 販售地點：明日樂園 – No.125 明日樂園舞台餐廳

三眼仔麻糬

來到迪士尼樂園，除了米奇造型的餐點之外，最受歡迎的就是這個三眼仔的麻糬了！一份裡面總共有士多啤梨、朱古力跟吉士醬三種口味，很多人都是衝着三眼仔造型跟他的火箭造型杯買的，好不好食反而是其次，而且最近日本妹子都好像很愛咬着這款三眼怪麻糬打卡，也不知道是什麼流行。

售價：360 日幣、980 日幣（含造型杯） 販售地點：明日樂園 – No.124 安全降落地(2F)、No.126 汎銀河披薩港

「單眼仔」麥克華斯基夾心餅乾

麥克華斯基造型的夾心餅乾，中間夾着滿滿的朱古力醬、棉花糖和可可米，味道蠻好吃，連包裝都超可愛。

售價：400 日幣 販售地點：明日樂園 – No.127 小瑞電光餐廳

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】