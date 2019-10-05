【緬甸旅遊】去帕安睇東南亞最美日出　必拍佛寺水中倒影靚景！

年初時到緬甸，在Hpa-an（帕安）過了三天，一個沒有WIKI說明、外國觀光客極少的城鎮，雖然是緬甸Kayin省的首府，但還是個到處農漁村景象的地方。沒想到卻意外遇到，我在東南亞見過最美的日出。

文：Vicki

這天我們一大早起床為了看日出，一行人到了漆黑一片的目的地，最亮的地點是一個寺廟，

說起來神奇，緬甸不是個富裕的國家，但每間寺廟都漂亮又乾淨。

在晨曦中，未滅燈的佛寺倒影在水中，非常令人驚豔，但在地導遊一步也不停留，帶我們走向水邊。

點擊下圖開始遊覽帕安，看清「東南亞最美日出」！

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美景不斷幻化，大家不斷地拍照，等到朝霧散去，日出時分，天色大亮之後，大家才甘願地離開水邊。

往回頭路走，導遊帶我們進入廟旁的一間亭子裏，堆滿地上的食材，裏面正忙著準備早餐。

雖然亭子內蚊蠅處處，但外頭的農村景氣十分宜人。 而室內的光線也很迷人，我們大批人馬抓著相機到處拍。

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如果大家有機會來到緬甸的帕安，別忘了到Kyaut Ka Latt Pagoda來看日出喔！

點擊下圖看看緬甸其他景點靚景​！

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：東南亞最美日初在緬甸】

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