【萬佛之國】赤足緬甸佛廟 欣賞宏偉佛教建築

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普通學生或打工仔放假平價旅行的選擇不外乎泰國越南這些「去到爛」的地方，想去看一些少見的風景，尚未被旅行團攻陷的地方，輾轉間便想到了這個充滿佛教氣息薰陶的地方—緬甸。

在緬甸主要的觀光活動就是不斷的看佛寺、佛塔。小編和朋友在這次旅程分別到了曼德勒和蒲甘這兩個城市遊覽。曼德勒是一座大城市，佈滿商店與酒店的商業區與寧靜的古佛寺並存，說明佛教早就融入了當地人的生活之中。即使在柴米油鹽醬醋茶的世俗之中也離不開信仰。小編在曼竹德勒逗留的時間較短，只去了烏坪橋、以「世界上最大的書」著稱，將經文篆刻在 729 座雲石碑上的固都陶佛塔和曼德勒皇宮的外圍。

在固都陶佛塔內，放眼盡是一片潔淨的白映襯著華麗的金。一座座白色小佛塔承載著的是虔誠的信仰。

在緬甸，脫下鞋子是尊重的表現。很多酒店員工在進入客人房間前會脫鞋子。因此要進入寺廟這種神聖的地方，更需要脫鞋。當烈日當空赤足走過寺內露天被曬得火燙的道路時，更能感覺到緬甸人對信仰的執著。

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在離開固都陶佛塔後，我們到了世界上最長的柚木橋--烏坪橋租船欣賞日落。

人們說在緬甸看風景，除了看佛塔，就是看日出日落。隨著船夫划槃，小船到達湖中心，在水上輕蘯，極目盡是水色與夕陽，四周有當地人在唱著歌謠，頓時有著處身隱世村莊的感覺。

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當在曼德勒皇宮外看到這塊牌匾時，感受到軍政府政權對人民的權威。

有趣的是，即做皇宮外放置了如此有威嚇性的標語，還是有很多居民圍著皇官外圍和護城河護城河跑步休憩。

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緬甸是一個民風純樸的地方，這次旅程讓我最難忘懷的除了緬甸的日出日落和佛塔，就是人民被信仰洗滌出來虔誠善良的心。



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