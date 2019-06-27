【緬甸旅遊】自由行必讀！交通景點行程懶人包　睇佛寺古蹟靚景

近年來愈來愈多人到東南亞自由行，但緬甸相對來說算較冷門的國家。可是千萬不要小看緬甸這個國家，緬甸有許多世界文化遺產以及絕世的自然美景。因為觀光客較少的緣故所以保留下許多完整的古蹟，非常值得去探索。今天就讓我們告訴你如何在緬甸自由行！

點擊下圖率先看看緬甸景點靚景​！

緬甸國內交通

飛機

緬甸的交通有許多地方都不方便，要轉移到其他城市也非常耗時，此時飛機就成為最方便的交通方式，價格不會太貴又快速，票價大約落在台幣400-800元（港幣大約100-200）不等，可以到官網直接信用卡付款下定之後列印出電子機票即可。

火車

緬甸的火車其實相當老舊，搭乘時間也非常長，有時甚至比巴士慢。緬甸的火車票分為3種，分別是硬座、軟座和附床位的位置。搭乘火車可以欣賞到緬甸獨有的風景以及體驗到當地的生活文化，比較適合喜歡火車及欣賞窗外風景並且不趕時間的朋友喔～

巴士

在東南亞想要省錢的話，夜巴會是你很好的選擇。長途巴士有許多不同的營運品牌，其中以JJ Express和Elite Express最為知名。在官網線上下訂，非常方便，只不過要用信用卡付款，而且下訂之後不能退訂。所以要事先看好時間及安排好行程，確認後再做付款的動作喔！

緬甸小知識

當地貨幣以緬元 (Kyat) 為主

在緬甸也可以使用美元，但緬元會比較划算一些，可以在機場裏換也能到市區找換店換錢喔！

氣候

緬甸一年中分為涼季、乾季與雨季。10～2月為涼季，此時通常天晴氣朗，是最適合旅行的季節；3～5月為氣溫最熱的乾旱季節；4～10月則為雨季，7、8月則是會下豪大雨的時期。熱氣球也只有在11～2月之中會飛喔！

出走緬甸又怎可能不到佛寺參觀？（攝：黃子卓）

緬甸三大城景點

緬甸旅遊常去的城市有三大城，分別是曼德勒、蒲甘、仰光。直飛仰光後再搭乘巴士或轉搭國內班機到其他城市，下面將為你介紹這三大城市的景點以及其他資訊。

仰光距離蒲甘車程約11小時，蒲甘到曼德勒車程約5小時

仰光Yangon

仰光是緬甸裏的發展城市，擁有大賣場以及商圈，想吃高級餐廳的話，在仰光也能吃得到，到了其他城市可能就比較少有先進的商圈了。喜歡城市旅行的朋友可在仰光多待幾天，體驗一下緬甸的城市生活。仰光不只有熱鬧的商圈，還有許多緬甸風格的傳統建築，此外因曾經被英國殖民過，所以也有保留許多英式建築，像是中央銀行、海關、仰光車站、郵電大樓等都非常值得造訪。因為緬甸交通非常不便，建議搭乘計程車，如果要搭乘巴士的話可以跟當地人說「Sule」&「Bus」，他們就能明白你的意思告訴你位置囉！

瑞光大金塔 (ShweDagonPagoda)

東南亞三大古蹟之一的瑞光大金塔是到仰光必去的景點，擁有2500年歷史，在這裏可以看到許多緬甸人虔誠祈禱的樣子，感受到緬甸人最真實純樸的一面，對於宗教的虔誠之心，是緬甸人精神性指標。

地址：Dagon, Yangon, Myanmar

交通：建議搭乘計程車

開放時間：4:00-22:00

票價：8,000 Kyat

茵雅湖 (Inya Lake)

茵雅湖又稱燕子湖，是仰光市最大的湖泊，風景相當優美，也是到仰光不可錯過的景點之一，這裏最有名的莫過於昂山素姬的故居在此。從茵雅湖可以遠眺瑞光大金塔，湖邊也能看到許多情侶或者遊客坐著聊天，是一個非常放鬆的地方。

地址：Parami Road, Yangon (Rangoon), Myanmar

交通：前往茵雅湖，可由蘇雷寶塔處乘坐51、52路公車，到Kabaraye或New Kabaraye

開放時間：24小時

門票：0.5美元、300 Kyat

翁山市場 (Bogyoke Aung San Market)

緬甸盛產紅寶石和翡翠玉石，如果想要挖寶或者對於寶石產物很有興趣的人可以到翁山市場逛一下，也有許多店舖在販售古董、手工藝品、藝術畫和服裝，想要購買當地紀念品的可以到這逛逛走走喔！

地址：Bogyoke Aung San Rd Yangon

交通：位於市區，建議搭計程車前往

營業時間：周二至周日 9:00-17:00

蒲甘 Bagan

蒲甘被稱作是緬甸的心臟，在公元9世紀到13世紀，這裏是蒲甘王朝的首都，曾經的繁榮景象造就現在許多的歷史遺跡，來到蒲甘最不容錯過的就是欣賞這裏美麗的日出日落。來到蒲甘的話，交通可以體驗一下電動摩托車，是比較省錢的移動方式，如果不會騎摩托車的話也可騎腳踏車，但相對來說會比較累啦～

瑞山都佛塔 (Shwesandaw Pagoda)

蒲甘有超過萬個以上的寺廟與佛塔，而來到緬甸千萬別錯過瑞山都佛塔，除了是唯一一座登塔樓梯在塔外的古塔，還有來到緬甸絕對要看的日出。當太陽緩緩從平原升起，陽光照耀著整個平原，可以看到許多大小佛塔散落在各處，這景色實在是美極了，此時在遠處也能看到熱汽球逐漸往中心飄起，日出橘黃餘光照亮各座佛塔，周遭還有熱氣球點綴著，此景象堪稱此生必看！如果有預算的話也可以去體驗搭乘熱氣球喔～從空中俯瞰整個蒲甘平原，一眼望去眾多超有特色的佛塔映入眼簾，超級驚艷！

小編提醒你：熱氣球只有在每年11月到2月有飛喔！

搭乘熱氣球價格：大約320美金

曼德勒 Mandalay

曼德勒是緬甸第二大城市，被譽為緬甸藝術文化之都，緬甸華人也稱曼德勒為瓦城，距離蒲甘大約5個小時車程，如果有去看熱汽球的話不妨也到曼德勒走一趟！

馬哈木尼佛寺 (Mahamuni Buddha Temple)

馬哈木尼佛寺是曼德勒最有名也是最香火鼎盛的寺廟，也是到曼德勒必訪的地方，馬哈木尼佛寺建造於1785年，曾經在1884年時經歷一場大火後重建，至今也有200多年歷史了，非常值得來參觀，了解一下緬甸宗教的文化。

小編說：記得服飾穿著部分要留意，不能穿著無袖短褲喔！

地址：82nd St, Mandalay, Myanmar

開放時間：6:00-20:00

門票：參觀免費

馬哈木尼佛寺（Instagram@thurayusein）

烏本橋 (U-Bein Bridge)

緬甸除了日出很美麗以外，日落也是不能錯過！烏木橋又稱做情人橋，夕陽西下時分與情人在烏木橋邊散步非常浪漫。烏木橋的日落十分有名，也可以選擇花點錢搭乘小船遊湖，好好欣賞這邊的美景喔！

包船看夕陽的價格：大約落在5,000-10,000 Kyats

緬甸在地體驗

仰光市區經典一日遊

因為緬甸交通實屬不便，如果想要自由行好安排自身時間但又不會騎電單車的話，可以跟團參加一日遊~來到仰光這個大城市一定要走的必去景點都會去到，許多代表緬甸的景點沒去過別說來過緬甸！也會有專人講解告訴你在地故事，並且體驗當地生活吃道地料理。

仰光烹飪課

許多人對於緬甸這個國家相當好奇，對於當地人的生活方式生活起居有著濃濃的興趣，現在有這項活動能個著大廚逛當地市場，帶你挑選當地人喜愛的家常食材，並且帶你學習料理緬甸菜，讓你回家還能吃到緬甸特色料理喔！

曼德勒半日市區導覽與晚餐

佛教建築在緬甸具有崇高的地位，來到曼德勒可以欣賞到許多佛教代表性景點，像是馬哈木尼佛塔、白玉佛寺、固都陶佛塔、曼德勒皇宮等等，半日遊還會帶你上曼德勒山欣賞極美的日落喔！

緬甸對於許多人而言是個神秘國家，因為發展較慢的緣故，許多特色文物以及生活文化被保存下來，緬甸在11世紀時發展十分發達，許多佛教文物都還保存在緬甸文化中，對於宗教文化感興趣的朋友，來到緬甸一定要參觀他們的佛塔，並且觀賞美麗的日出日落喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【緬甸自由行必讀】交通、景點、行程規劃懶人包】