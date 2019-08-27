【旅遊保險】打風導致航班Delay或取消　邊間旅保公司賠償最多？

踏入打風季節，萬一航班因8號風球延誤，所購買的旅遊保險又會如何賠償呢？金額最高又可以多少呢？MoneySmart即為大家比較各保險公司的相關賠償！ 旅遊保險均保障因打風而引致航班延誤所帶來的損失。當中航班延誤的賠償額高達$3,500，更改行程津貼高達$15,000。

點擊下圖即睇各保險商對航班延誤或行程更改的賠償額！

+ 3 + 2

航班延誤 留意各公司賠法不一

以航班延誤來說，不少保險會於每滿6小時延誤後，作出現金賠償，且設上限。以AXA為例，每6小時延誤可獲$250，如果被延誤24小時，即賠4次錢達$1,000。但亦有公司不是用上述賠法，例如MSIG，延誤首6小時及其後每12小時，可獲賠償$250，那如果有人被延誤24小時，只可獲賠2次錢僅$500。

有保險公司亦會提供住宿及交通保障，以賠償已支付但不可退回或額外所須的支出，但某些公司如FWD及豐隆，只賠償航班延誤或更改行程津貼其中一項，因此投保人應按照個人支出所須金額而決定索償那項保障項目。

至於索償方面，因打風或其他情況而令行程延誤或取消，除要填索償表外，還要向航空公司索取證明信。如果旅程延誤令大家花上額外金錢於酒店、交通，則需留起所有額外費用的收據，以作證明。

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】