【旅遊保險】出門前必睇！各大銀行公司優惠集合　保費低至45折

香港人最愛一年幾次旅行，旅遊保險自必然要買，所以今次MoneySmart為大家整理各種旅遊保險著數，除有折扣提供外，有的更送超市禮券。

旅保公司優惠集合

AXA：投保送超市禮券

由即日起至8月31日，於網上投保AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險，可獲贈百佳超級市場現金禮券價值HK$100。

藍十字：保費65折

大家只需加入藍十字「至醒會」，即可享保費折扣優惠，如經網上投保旅遊保險，可享保費65折優惠，首次申請全年旅遊保險則享8折優惠，而非首次申請亦可獲9折優惠。另外，於藍十字購買保險亦能賺取里數，淨保費HK$1等於1「至醒積分」，累積1,000分即可兌換HK$50獎賞或200里。每次投保更可享額外200「至醒積分」，多買多賞。除藍十字外，還有3間保險公司亦有儲里數計劃，包括MSIG、藍十字及昆士蘭聯保。

另外，由即日起至12月31日，於網上投保單次旅保可獲CANVAS水漾衡肌防曬體驗裝，而投保全年旅保可獲價值高達HK$215的CANVAS天然防曬保濕組合。

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銀行旅保優惠集合

中銀保險 ：單次旅保7折

由即日起至9月15日，「中銀理財」客戶經網上投保單次旅遊保險可享7折保費優惠，投保全年保險計劃可獲首年保費8折及續保保費95折，並額外獲贈HK$100雪糕禮券一張；而其他客戶網網上投保單次旅遊保險亦可享75折優惠，全年保險計劃首年保費85折及續保保費95折，並額外獲贈HK$50雪糕禮券一張。以中銀信用卡直接付款授權服務支付保費，更可享額外5,000中銀信用卡簽賬積分。

由即日起至9月15日，「中銀理財」客戶經網上投保單次旅遊保險可享7折保費優惠。 （中國銀行網頁截圖）

恒生（昆士蘭保險承保）：單次旅保75折

由即日起至8月30日，經流動應用程式登入恒生e-Banking投保的客戶，或於過去24個月內成功投保的客戶，可享單次旅保保費75折優惠，其他客戶亦可享8折優惠。另外，成功投保亦可參加大抽獎，有機會贏取$10,000現金券。

而成功投保「旅遊綜合保障計劃」全年環球保障，可享保費7折；成功投保「旅遊綜合保障計劃」全年中國保障，可享保費8折。如推廣期內成功投保「旅遊綜合保障計劃」全年環球保障，並以恒生信用卡繳付保費，可獲HK$300 Cash Dollars；若以恒生銀行戶口繳付保費，則可獲HK$300現金回贈。

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