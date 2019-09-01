盤點澳門國際煙花比賽匯演10大最佳打卡觀賞位！珠海隔岸睇一樣靚

歷屆澳門國際煙花比賽美景（macaotourism.gov.mo）

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一年一度的澳門煙花匯演又來了！為慶祝澳門特區20周年，第30屆澳門國際煙花節比賽匯演，將於九月初至十一黃金周舉行。不必去日本，在澳門就能欣賞到燦爛的煙花，心動不如行動！哪裡看煙花視野最佳、煙花節日程如何…小編為你一一解答。

為慶祝澳門特區20周年，第30屆澳門國際煙花節比賽匯演，將於九月初至十一黃金周舉行（fireworks.macaotourism.gov.mo）

今年的主題是「蓮花二十煙花三十」，邀請的世界級優秀煙花隊增至12隊，一共舉行12場。每個煙花匯演舉行日均有兩場煙花：

第一場：21:00
第二場：21:40

每次煙花大約發放20分鐘左右，在澳門旅遊塔對開海面，具體看下方節目表▼

第30屆澳門國際煙花匯演節目表（fireworks.macaotourism.gov.mo）

演出時，各種造型的煙火將綻放在澳門上空，讓澳門化身不夜城。配合燈光炫目的澳門塔以及無敵海景，保證讓你全程目不暇給。睇煙花，如果觀賞點視野不好就白行一趟了。有哪些地方能讓你飽覽煙花節的精彩呢？小編這就為你揭開煙花的最佳觀賞點！

澳門篇

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橫琴大橋、加林山…與澳門臨近的珠海也能看到絢爛的煙花：

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【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】

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