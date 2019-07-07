【澳門親子遊】學物理力學、做小小工程師　25蚊玩盡澳門科學館

近年澳門愈來愈多適合一家大小的活動，今次要介紹的澳門科學館雖然不是新玩意，但館內設施十分精彩，除了playroom形式的兒童世界，還有12個常設展覽，以趣味和遊戲講解科學資訊，而且票價價格極之便宜。 （照片提供：跟著莫莉過生活、澳門科學館網頁）

特別為小學階段的兒童設立，以任務式的動手遊戲引導兒童學習各種科學知識。小朋友可以自行探索一系列的水展品或4組專題展檯上寓學習於娛樂，並可透過小朋友間的合作過程，提升兒童的社交能力。 12個展覽廳逐個睇 整個澳門科學館以環形為設計，方便推嬰兒車或輪椅參觀的公眾，而12個展覽廳分佈在地下至3樓，包括太空科學廳、機械人廳、運動競技廳、物理力學廳、DNA廳等等，而大受幼童歡迎的兒童樂園廳（1樓）則有身高限，只限身高120cm以下小朋友進入。 另外部份展區需取籌輪候，例如小小工程師區每節限時玩20分鐘，而且每節都有固定名額，確保場內不會太擠逼，莫莉前往當日是假期，不過參觀人數也不太多。

+ 37 + 36 + 35

科學館兒童世界——10蚊玩50分鐘 另一個不能錯過的是位於本館展覽中心入口旁的「科學館兒童世界」，場館以熱帶雨林為主題，並分爲幼兒區及小童區兩部分。 幼兒區（適合2至4歲小孩）内設有小型滑梯、捕魚攻略及軟墊積木等遊樂設施；小童區（適合5至12歲兒童）則有一座三層高的大型遊戲組合「淘氣堡」，由繩網、隧道、沙包、彩虹拱橋及軟墊積木等均一應俱全，讓小朋友可以盡情享受攀爬、跨越障礙及溜滑梯的樂趣之餘，亦可鍛煉體能、增強自信及培養冒險精神。。 要注意的是「科學館兒童世界」需要另外購票，18歲或以上的照顧者則免費進場。

+ 8 + 7 + 6

澳門科學館

地址：澳門孫逸仙大馬路澳門科學館

開放日期時間：星期一至日早上十時至下午六時 / 逢星期四及農曆年除夕休館（公眾假期及七、八月除外）

交通：巴士3A、8、10A、12（往觀音像方向），於澳門科學館站下車

展覽中心入場票價：

標準票：澳幣25元

11歲或以下、65歲或以上人士：澳幣15元

2歲以下幼兒免費

科學館兒童世界

標準票（2至12歲兒童）：10元

特別優惠票 （18歲或以上照顧者）：免費

場次及時間：

第一場：10:00-10:50 / 第二場：11:00-11:50 / 第三場：12:00-12:50 / 第四場：14:00-14:50 / 第五場：15:00-15:50 / 第六場：16:00-16:50 / 第七場：17:00-17:50

*入場人士須穿著襪子，亦可於現場購買。

*逢周四休息，公衆假期照常開放。

* 首場購票時間：上午9時45分

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