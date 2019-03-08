【澳門路環】隱世彩色教堂小鎮半日遊　5大必去景點打卡全攻略！

在紙醉金迷的澳門，有一個被大多數遊客忽略的地方；沒有洶湧的人群、沒有賭場、沒有購物中心——有的是五彩的房子，古樸安靜的街道，最好吃的葡式蛋撻和稀奇古怪的街名。有人說，這裡用盡了澳門99%的色彩。雖然有些誇張，但這裡絕對是獨屬於澳門的童話小鎮：路環。

澳門路環滿眼都是五彩的房子，古樸安靜的街道，最好吃的葡式蛋撻和稀奇古怪的街名（深圳微時光提供）

用盡澳門99%色彩的地方

路環小編最喜歡的就是這裡了。整整一大面牆，上面塗滿了鮮豔的色彩，粉的、紅的、黃的、青的…拎起相機，真係隨便點影都咁好睇！在此特別教大家幾招：

第一招：背靠牆壁，讓自己融入到色彩之中；第二招：從一種顏色大步走到另一種顏色，期間瘋狂連拍！這樣子出來的照片，自然又活潑，總有一張會驚豔到你；當然，除了這面五彩牆，在路環的大街小巷之中，還藏着許多其他顏色。一整面的黃色，搭配上地中海風格那一抹淡藍的門窗，在樹錯落的剪影下，瞬間有種在歐洲度假的感覺；鮮豔的紅色就藏在生活氣息極濃的日常小巷之中，等待着與你的不期而遇；路環隨處可見的是屬於大自然的綠色，這不就是最好的色彩嗎？

路環的建築彷彿用盡了澳門99%的色彩，黃、綠、紅是到處都看見的風景▼

誤入歐洲童話小鎮

在路環這座小鎮漫步，總會有意想不到的驚喜。就像小編在海邊走着走着，下一秒仿佛便穿越到了一個中世紀的歐洲小鎮。廣場上黑白相間的小石子如同波浪，兩旁則是連綿的圓弧長廊。在這個歐風滿滿的廣場上，佔據當眼位置的是一座稱得上是可愛的教堂。

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教堂並不大，小小的一座，與平常莊嚴肅穆的教堂不同，這座名為路環聖方濟各聖堂的教堂，給人的感覺意外的明快和小清新。據說《游龍戲鳳》和韓劇《宮》都曾在此取過景。小編沒有看過這兩部作品，但所知的是，舒淇和劉德華在這裡相擁親吻過！讓這座原本就可愛十足的教堂，更增添了一絲浪漫的色彩。小編來到這裡時，已經臨近黃昏。落日的餘暉，把廣場上的一切，都染上了一層淡淡的金色。在這樣一個尋常的日落時分，廣場上不同膚色的小朋友們一起奔跑打鬧，一起追逐着折射不同色彩的泡泡，畫面是如此的和諧與溫馨。

2009年劉德華、舒淇主演愛情電影《游龍戲鳳》在澳門路環取景，在浪漫的歐洲小鎮氛圍下共譜戀曲▼

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小而美好的圖書館

在那座可愛的廣場旁，還有一座小巧精緻的圖書館——路環圖書館。圖書館面向大海，此時正接受着落日的沐浴。黃白相間的外牆，綠油油的窗戶，只是遠遠的看着，就可以感受到歲月靜好。圖書館很小，裡面的書也不算多，但卻十分的安靜。進來參觀，記得放輕腳步，不要破壞了這份寧靜。

開放時間：周一至周六 13：00－19：00，周日休息

在最美的馬路 遇見最美黃昏

在路環，你會發現超多稀奇古怪的路名，像是美女巷、情人巷，這些大都是在地圖上無法找到的街巷。那就試着在路環的街頭去偶遇和發現吧！不管怎樣，只要你來過路環，便不會忘記這條十月初五馬路！《十月初五的月光》這部經典TVB劇伴隨不少人長大，裡面所有的故事，都發生在這條沿着海邊的小路上。

《十月初五的月光》這部經典TVB劇伴隨不少人長大，文初與君好所有的故事，都發生在這條沿着海邊的十月初五馬路上。圖為2015年電影宣傳海報（《十月初五的月光》電影海報）

這次很幸運，小編在這條路環最美的馬路上，還見到了最美的落日。無需刻意尋找什麼，就在這條不長的沿海馬路，走走停停就好，路環的一切美好，都能尋得。走累了，就坐在海邊的長椅上，看着太陽慢慢落下、天空變換顏色…感受生活中的小確幸。

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最好吃的葡式蛋撻

不管是否來過澳門，肯定有聽過葡撻這個澳門最有名的小吃。位於路環的安德魯餅店，正是澳門葡式蛋撻的發源地！當年安德魯餅店的安德魯，就是在這賣的蛋撻，然後Hit爆全球。

雖說是總店，但裝修卻十分的樸素。價錢不貴，9元澳門幣一個蛋撻，所有蛋撻都是即做即賣，拎上手還是熱辣辣的。味道確實很不錯！口感厚實酥脆，奶味很濃，再配上一杯鴛鴦奶茶，邊走邊逛，真的超寫意。當然，如果不想邊走邊吃，在路環還有兩家安德魯花園咖啡，可以坐下舒適的點上一份下午茶，度過一段與美食相伴的時光。

在路環的悠哉半天

除了上面提到的地方，不大的路環，其實還有很多地方可以打卡。像是聽說特別靈驗的譚公廟，香火絡繹不絕。小小的、與珠海橫琴隔海相望的路環碼頭，周圍都是海產店。一大片已經廢棄的舊船廠，述說着這裡曾經的輝煌。隱藏在小巷之中的咖啡館，給忙碌的自己一個喘息的時光。

譚公廟、路環碼頭、老牌海產店、舊船廠、小巷咖啡館…按圖看更多別具特色的路環打卡聖地▼

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不知不覺，天已經黑了下來，路燈一盞一盞的在我們眼前亮起。魚鋪準備收檔，遊人逐漸散去，行人陸續回家，而我也要暫別這裡了。乘坐巴士，其實不用20分鐘，便可以從這被人遺忘的歐洲小鎮，回到那晝夜狂歡，永遠人聲鼎沸的國際賭城之中。而路環此時則準備進入夢鄉。一於選擇一個陽光明媚的下午，在面積不大的路環，感受一次生活中的小確幸吧！

澳門繁華的夜色（深圳微時光提供）

路環聖方濟各聖堂 門票：免費參觀 開放時間：10：00－18：00 建議遊玩時間：半天 交通 巴士：乘15、21、21A、25 、26、26A ，於路環市區站下車

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