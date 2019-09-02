【東京美食】推薦原宿5間人氣甜品　必試2000円任食迴轉甜品！

去日本旅遊當然要試當地的甜品，而東京的原宿區更有不少人氣甜品可以試，是次推介原宿5間人氣甜品，包括全日本第一間迴轉甜品店，打算到東京品嘗美食的朋友不要錯過！

【1】首間任食迴轉甜品

位於原宿的MAISON ABLE Cafe Ron Ron，是日本首間任食迴轉甜品店，店內以少女們最愛的粉嫩色調做設計，女士入場只須2000日圓（約HK$155）便可在限時40分鐘內，品嘗迴轉台上的食物，包括25款蛋糕、雪糕、鬆餅及馬卡龍等甜點，除了甜品外，亦會提供三文治及迷你漢堡包等食物及10種迷你漢堡，甜品控可以試勻每款甜品！店舖開幕以來大受歡迎，開店前就大排長龍，客人可先在門口售票機購買寫有時間的食券入場。





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MAISON ABLE Cafe Ron Ron 地址：東京都澀谷區神宮前6-7-15 電話：81 3 5468 8290 營業時間：11:00-20:00 價錢：女士2,100日圓（約HK$155）；男士 2,400日圓（約HK$177）；兒童1,700日圓（約HK$125）

【2】生忌廉甜品專門店

號稱日本第一間生忌廉專門店MILK（ミルク），在原宿開店後人氣爆燈，深受日本人喜愛，到底生忌廉甜品有什麼吸引之處？其實店舖的生忌廉是使用由北海道根釧地區的牛所生產的牛奶去製造，並反覆地以不同的乳脂比例去測試，才調製出這款濃厚滋味及有餘香的終極生忌廉！店內提供多款以生忌廉製成的甜品，如生忌廉軟雪糕、生忌廉雪芳蛋糕、生忌廉奶昔等，絕對值得一試！

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生忌廉專門店 MILK(生クリーム専門店ミルク) 地址：東京都渋谷区神宮前3-25- 18 THE SHARE1F 交通：JR「原宿站」竹下口步行 7 分鐘 / 地鐵「明治神宮前站」5 號出口步行 8 分鐘

【3】日本最長小食

日本首間以長度為主題的店家「LONG! LONGER!! LONGEST!!! 」，所有菜單皆分為「LONG」、「LONGER」、「LONGEST」三個尺寸。重點，「LONGEST」尺寸的商品都是日本最長的商品，如軟雪糕、棉花糖等，可試到時下東京最具話題性的甜品、小食！

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LONG! LONGER!! LONGEST!!! 地址：東京都渋谷区神宮前1-7-3 CUTE CUBE HARAJUKU 1F 營業時間：10:00-20:00 網址：https://longest.jp

【4】百年抹茶老店

靜岡百年抹茶老店 ななや 在東京開店後，人氣一時無兩，東京店更推出 7 種不同濃度的抹茶雪糕，設有單球、雙球、三球可選，味道顏色由 No.1 淺綠色到 No.7 深綠色不等，而No.7更是現時世界第一濃的抹茶口味，喜歡抹茶的朋友不要錯過。

ななや（青山店） 地址：東京都澀谷區澀谷2-7-12 1F 營業時間：早上11:00至晚上7:00（逢星期二仔休息） 電話：+81-3-6427-9008 交通：由澀谷站東口步行約8分鐘就到

【5】世界最濃郁的芝麻雪糕

創業132年的芝麻製品舖「九鬼產業」，在東京原宿開設了一間「世界第一濃」的芝麻雪糕店GOMAYA KUKI，店舖用料講究，嚴選日本產上等優質芝麻，一球雪糕足足用上9000粒芝麻，超濃縮！而GOMAYA KUKI的芝麻雪糕可自行加上黑白芝麻及特製麻油，味道更勝一籌！除了雪糕外，店舖還有芝麻芝士蛋糕、炸芝麻雪糕球、芝麻烘焙咖啡等甜品和特飲，絕對是芝麻控的天堂！



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