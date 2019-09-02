【紅色波波草】嚴選東京3大掃帚草熱點　秋季打卡必去！

日本氣候分明，一年四季都有靚景，而踏入秋天除了可以賞楓葉之外，更可以欣賞外形圓滾滾、毛茸茸的掃帚草（俗稱波波草），到了10月更是觀賞掃帚草的最佳時期，姹紫嫣紅的掃帚草盛放滿地，景色絕美！本文將為大家介紹東京3大掃帚草打卡地，想知哪些地方可欣賞可愛的波波草，記住看下文了。

【1】茨城日立海濱公園（常陸海濱公園）

離東京約 2 小時車程的茨城縣日立海濱公園，是日本知名的花海觀景點，佔地約200公頃左右，一年4季皆有不同品種的花朵盛開。而內裏的見晴之丘，佔地5萬多平方呎的山頭，面積幾乎填滿了6個標準足球場，場內種滿3萬多棵掃帚草，每棵相距70厘米成直線，一團團草球整齊排列，非常可愛及夢幻！每年9月下旬天氣驟涼時，掃帚草便會由綠變紅，直至月中及下旬便會漸變成紅色層層交疊，非常壯觀，同場更有清新可人的大波斯菊開滿，遊客可一次過感覺截然不同的花海！由於日立海濱公園極受歡迎，即使是平日中午亦有不少遊客前往，若想避過人海，盡情拍照打卡，建議最好早上出發。

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日立海濱公園掃帚草祭 地址：茨城縣ひたちなか市阿字浦町552-18 時間：09:30-17:00 日期︰9月21日至10月20日 （ 9月16日至10月22日） 費用：成人¥450（約HK$32）、小童¥290（約HK$20） 交通︰上野乘JR常磐線特急列車至勝田站，於東出口轉乘茨城交通巴士於海濱公園西口下車。 網址：hitachikaihin.jp

【2】河口湖大石公園

位於山梨縣河口湖的大石公園臨近富士山，屬於河口湖自然生活館的一部分，可觀賞到一望無際的富士山全景，園設有長超過350米的「花街道」，沿途種植了四季共90多種花卉，從9月下旬開始，這邊的掃帚草就會開始轉紅，10月中旬是觀賞掃帚草的最佳時間，更有鼠尾草、孔雀草襯托，四季綻放的植物配上富士山更有「花富士山」之美名，喜愛拍照打卡的朋友絕對不能錯過。

河口湖大石公園 地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石2585 交通：富士急行「河口湖站」搭乘河口湖周遊復古公車，至「河口湖自然生活館」下車 費用：免費

【3】東京德國村

東京德國村是以德國田園風光做主題的樂園，園內佔地約27個東京巨蛋，一年四季有不同花卉盛開，秋天約20,000棵掃帚草變紅，而10月中旬至下旬是掃帚草最佳的觀賞期，沿著步道可將一整片山丘的掃帚草盡收眼底，另外園內還有各種遊樂設施如摩天輪、滑草場等，適合親子旅遊前往。





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