【關西旅遊】5大人氣銀杏景點　大阪、京都、奈良賞金黃絕景

秋冬到日本旅遊，除了賞楓葉之外，黃澄鮮艷的「銀杏」同樣浪漫，而關西地區每年黃葉最茂盛的時期大致在11月上旬至12月上旬，本編將為大家推介關西賞銀杏的5大最佳位置，想知道大阪、京都等地有那些景點最值得觀賞，就要看下文了！

【1】大阪 御堂筋大道

如果秋天到大阪旅遊，絕對要去御堂筋觀賞銀杏大道，是大阪非常有名的賞銀杏景點，御堂筋由南至北貫通大阪市中心，近千棵銀杏樹由梅田斷斷續續伸延至難波，形成秋季限定的浪漫黃金大道，非常耀眼美麗。



+ 4 + 3 + 2

御堂筋銀杏大道 地址：御堂筋通（梅田至難波段） 交通：地鐵御堂筋線（梅田至難波站） 預計時間：11月下旬至12月上旬 費用：免費

【2】大阪城公園

位於大阪市內的大阪城公園，佔地106.7公頃，地方非常廣大，還有日本特色建築物「天守閣」，每到秋天公園東邊長達約1公里的金黃色銀杏街道樹絢爛美麗。而在天守閣前更有樹齡約300年的大銀杏樹，遊客可看到極具秋季風情和歷史氣息的銀杏絕景。

大阪城公園 地址：大阪市中央區大阪城 交通：JR大阪環狀線「森之宮站」(3-B出口步行入園) 預計紅葉時間：11月上旬-12月上旬 費用：免費 網站：http://osakacastlepark.jp/index.html

【3】京都 西本願寺

西本願寺距離京都站很近，是一所建在市中心的巨型寺院，寺內有一座樹齡400年的巨大銀杏大樹，因為它生長方向與一般的銀杏相反，被稱為「逆向銀杏」（逆さ銀杏），每到秋季，都吸引不少人專程到訪，在莊嚴寧靜的氛圍，觀賞唯美的銀杏絕景。



+ 3 + 2

西本願寺 地址：京都市下京区堀川通花屋町下ル 參拜時間：5:30-17:00 交通方式：搭乘市巴士於「西本願寺前」或「島原口」或「七条堀川」下車 費用：免費

【4】京都御苑

京都御苑是有名的賞櫻景點，除了壯觀的櫻花，場內亦種植超過500種植物，不同季節都有不一樣的風情，在秋天時楓葉及銀杏亦燦爛綻放，卻讓人感到格外溫暖。



京都御苑 地址：京都府京都市上京区京都御苑 交通方式：地下鐵「丸太町」站／「今出川」站立即抵達 費用：免費

【5】奈良 春日大社

位於奈良公園東邊的春日大社，是一座歷史悠久的千年神社，至今已有1300 多年的歷史每到11月下旬，神社都會布滿黃澄澄的葉片，景色絕美，更可以看見可愛的奈良鹿。