【機票攻略#1】認識2大搶短途平機票概念　$800飛東京不是夢

《香港01》旅遊頻道新欄目【機票攻略】，每星期努力為你提供當下機票優惠資訊，以及購買平機票心得和技巧。今集會講解搶短途機票必須要掌握兩個概念，讓你$800飛日本成功大增。

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【概念1】廉航開賣的是「單程機票」

廉航經常以2位數字的單程票價作賣點，譬如Jetstar新加坡售價$68起、HKExpress售價$88，其實有關售價不單「未連稅」，而且所有機票都是「單程機票」，因為我們習慣一次過訂來回機票，所以一看到這些雙位數售價機票，便會覺得「很抵」。因此，建議你要打破習慣，把來回機票分拆為「去程」及「回程」兩程，再視乎當時推出的廉航優惠，就可以自行拼湊一套既平又靚時間的機票。

HKExpress出單程售價$268飛東京 (@HKEXPRESS)

回程晚機售價$508 (@HKExpress官網)

Jetstar做優惠時，東京回程機票售價連稅$317，而且行李費是多間廉航中最平(@Jetstar官網)

有沒有想過去程回程可以分開買不同廉航機票？

HKExpress出單程售價$268飛東京，去程航班時間13:00，不過不失，但回程晚機售價$508，不是太抵。那可以先買去程機票，再等下一次的優惠又或者等Jetstar出優惠，補回回程機票。

而廉航出優惠是很有規律，例如HKExpress逢星期一出優惠，而Peach大概每兩個月出一次。因此見到價錢平的話，可以先買其中一程，另外一程再後補，只要淡季出發，應該很大機會有平機票。

簡而言之，首先你要搞清楚廉航與傳統航空的不同優勢，一味追求價錢平，基本上必定選擇廉航，而且花少少時間留意優惠期，去程及回程配搭不同廉航航班，就可以慳到盡。如果想舒服一點，也沒有時間去格價，可以留意傳統航空優惠，一次買來回機票，但要留意停留日期。

【概念2】傳統航空有停留期限

與廉航不同，傳統航空公司推出的優惠，必定是以來回機票計算。要在傳統航空公司要買單程機票，會比來回機票的平均價貴多達三倍。而買得來回機票，等於有停留期限，一般傳統航空的平機票停留期限很短，好似香港航空及國泰航空飛台北，最多只能留7天，如果去多於一星期，可能就要找容許停留14日的中華航空及長榮航空。至於去足三星期，不如考慮返廉航或者以正常價買機票。

香港飛台北單程已經要$4000 (@國泰官網)

訂平機票前，細閱機票條款是很重要，忽則只會大海撈針 (@國泰航空官網)