【9月平機票攻略】泰國最抵玩！飛曼谷最平連稅1100元！

別以為廉航的機票一定最平，其實廉航加上行李費用後，分分鐘貴過乘搭傳統航空，假設飛曼谷淨機票售價$900，加來回兩程行李，總費用已經要$1,200至1,400，反而乘搭傳統航空去曼谷，現在最平$1,100就有交易了。（票價以發稿日為準）

（網上圖片）

今期（2019年9月）減價的航空分別有埃及航空、埃塞俄比亞航空、皇家約旦航空及泰國航空。四間航空各有好處及壞處。如果睇錢份上，當然是訂最平的埃及航空，來回曼谷票價只需$363 ，連稅售價為$1,136，比台灣機票還要平呢！

至於預了會在Big C瘋狂入貨，就可以多付$200元坐埃塞俄比亞航空，其「2 x 23kg」 行李重量限額，絕對不用怕超重。不過這兩間航空只限9月出發，而且不是每天有航班出發。

埃及航空航班時間： 去程：MS961 20:50-22:40 (二、四、六) 回程：MS960 14:25-18:00 (二、四、六) 埃塞俄比亞航空航班時間： 去程：ET609 22:40-00:20+1 (一、三、五) 回程：12:10-15:55 (一、三、五)

坐泰航只需$1,600元

至於9月後出發，可以訂皇家約旦航空或者泰國航空。不過既然只是相差$200，當然揀泰國航空。泰國航空一般優惠價都要$1,700至$2,000，今次減到$1,600，相信一年只有2、3次機會，而且無航班時間限制，識揀一定揀早機去晚機返，時間完美運用，不過行李只得20kg。

↓ ↓ ↓ 看圖看4間航空公司飛曼谷售價詳情 ↓ ↓ ↓

飛泰國買平機票3個注意事項

大多數人會透過平機票搜尋器找出優惠機票。不過必需留意以下幾個事項：

1.「切勿貪平而得不償失」有時顯示出來的最優惠價格，可能是大家未曾聽過的網絡機票平台，假若價錢相差不大，建議訂返信譽良好的平台或訂之前先Google一下網民的評價。 2.見到平機票難免會心急，不過訂之前必須確認填寫的資料正確。一旦填錯資料，更改的費用還比重新訂一張新機票貴。 3.如選擇訂泰國航空，請記得留意清楚自己訂的不是「泰國微笑航空」(泰國航空的子廉航)，兩間無論價錢和時間相差不遠，但性價比有出入。

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