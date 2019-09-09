【機票情報】推介4間航空平機票去日本睇紅葉　最平連稅$1000 　

大家今年會買機票去日本睇紅葉嗎？記者告訴大家一個重大秘密，其實紅葉季不像櫻花季的機票般，以「淡季兩倍」價錢出售，相反紅葉季機票通常囊括在平機票的優惠日子中，譬如坐廉航淨日本機票售價都是$1,000至$1,300，五星日航優惠售價都是$3,400左右！（票價以發稿日為準）

最抵飛仍然是廉航 HKExpress來回日本連稅售價$1011

日本與泰國平機票買法盡不同，由於香港實在有太多航空來回曼谷，市場競爭太大，自自然然各間傳統航空都要「劈價」招攬客人。但日本航線就不同講法，一直以來來往日本的傳統航空都是大牌子，如國泰、日本航空及ANA全日空，走高質路線所以減到盡都要$3000至$3600。

(網上圖片)

揀行李重量慳更多錢

於市場上，廉航依然以平足一半的價錢取勝，現在紅葉季出發的日本機票，乘坐HKExpress最平連稅售價只需$1011，價錢合理之餘，而且可以自由揀選寄艙行李重量。建議去程與同行者分享25kg行李額，回程各自訂25kg或30kg行李額，這做法是最化算的。另外，HKExpress是香港擁有最多日本航點的航空，暫時共有14個，一個旅程又去關西，又去關東是絕得可行，只要訂機票是揀選「多城市」，如下圖

記得選取「多個目的地」(@HKExpress官網)

就算錯過了今次優惠也不用太緊張，HKExpress逢星期一都會出優惠，當然每次優惠形式不同，所以下星期有可能會變貴。除此之外，廉航還可以留意Peach 優惠，雖然暫時沒有優惠，但相信不久便會推出10月及11月大阪平機票。

訂廉航機票小貼士： 千奇不要貪小便宜於其他旅遊網站訂廉航機票，最好在「官網」訂購。因為官網訂可享有「網上特別價格」，行李費用20kg每程$229 起，非官網訂購的機票會視作「後加行李」處理，行李費用20kg每程$275 起。

日本航空 (@oneworldj官網)

不喜歡坐廉航 日本航空來回東京連稅售價$3,493

廉航固然之平，不過還是無法取代傳統航空的優質服務。現在紅葉季出發乘搭日本航空來回東京連稅售價$3493，性價比超高，早機去晚機返，時間十分之靚。至於日本航空的飛機餐一向獲得大眾好評，有時還可吃到日本航空限定口味的Haagen Dazs雪糕，超有驚喜。

今次的日本航空同是提供內陸機優惠，只要每程加$600，最多配搭兩程。而訂票時，請揀選「多個目的地」，如圖下範例

不過於Japan Explorer Pass網站選購國內航線機票都好平，好似東京來回青森連稅售價才$844 (以上價錢未包行李)。

用Japan Explorer Pass訂內陸機都是一個不錯選擇 (@日本航空官妝網)

第三個選擇 一票兩地機票 玩轉台灣或者首爾

道理與歐洲機票一樣，轉機永遠比直航平 (廉航除外)。譬如紅葉季出發乘搭長榮航空來回大阪連稅售價$2,974，只要多付$140起，選擇於台北停留時間長的航班，便可以夾住台北一齊玩。

可以中停台北8小時 (@長榮航空官網)

至於首爾航空與日本航空「多個目的地」原理一樣，只是中轉站改為首爾。不過訂首爾航空有兩點必須注意：

如果要中停首爾，記得跟上圖方式訂機票 (@首爾航空)

1)如果不停留於首爾多個24小時，可直接訂香港來回大阪之機票，這樣價錢會平一點。 2)首爾航空的行李費超貴，每程價錢$395，訂足4程就要$1,580，請三思而後行。

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