【西班牙旅遊】歐洲內保存最好最壯觀！必訪塞哥維亞古羅馬水道橋

從西班牙馬德里(Madrid)到塞哥維亞(Segovia)約莫100公里，開車一個半小時左右即達，算是相當近的距離，所以幾乎到馬德里的朋友都會順道一遊塞哥維亞，加上塞哥維亞的老城區與古羅馬水道橋被列為UNESCO世界文化遺產，喜歡收集歷史遺跡的我，怎麼能錯過這座古城呢!?

文：ajtravelgrid

古羅馬水道橋是我在塞哥維亞的第一站，沒有為什麼，因為停車場一出去馬上就是水道橋，而遊玩塞哥維亞最好的方式就是停好車後用雙腳步行。從水道橋走到設定的終點塞哥維亞城堡(Alcázar de Segovia)單趟總距離大約20分鐘而已，算是相當輕鬆的行程，下面就是塞哥維亞精彩的景點。

點擊下圖看清歐洲內保存最好、最壯觀的古羅馬水道橋！

羅馬帝國版圖之大，遺跡在歐洲處處可見，尤其是留存下來的各式美麗建築。除了競技場、神廟外，最常見的大概就是水道橋。在歐洲走跳一陣子後，其實也收集到不少羅馬水道橋。

點擊下圖看看歐洲各地羅馬水道橋！

而塞哥維亞的古羅馬水道橋，這大概是我在歐洲看到保存最好，也最壯觀的古羅馬水道橋，甚至早已成為塞哥維亞的象徵。水道橋是由約24,000顆大石頭所組成，雙層設計，最高處約28.5米，這一塊一塊的石頭好像積木般的堆疊，除了堅固耐用外，而且相當美觀，連公共設施都可以被建造成藝術品。

水道橋建築的方式可以克服各種高低地形，將遠方的水引到城區內，使得大家有乾淨的水源可以使用。而羅馬帝國的水利工程傑作，同時某個程度上也是強盛國力的展現。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：[西班牙] Segovia – 塞哥維亞，精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡】

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