【玩轉旅朋友】Grad Trip必到　3間西班牙餐廳推介　全店只需1歐

西班牙是不少大學生的畢業旅行之選，其中一個原因是當地物價便宜，比香港低，是學生可以負擔的價錢。 開罐Opener「玩轉旅朋友」第5集，有來自理工大學的Catherine介紹西班牙3間性價比高的餐廳，不用$100港元就吃到飽！

一人一個旅遊Tips： 西班牙的物價在歐洲國家來說算低，出外用餐不用思前想後，而且很多餐廳會做優惠，最常見的是買2個套餐有超相宜的價格，和朋友分享，大約只需$50-$60元港幣。

受訪者提供

於理工大學就讀時，Catherine選擇了華倫西亞，本來對這個地方認識不深，只是想一睹西班牙的建築而選擇了這裡，卻意外地被華倫西亞深深吸引。

華倫西亞位於西班牙的東面，是一個只有80多萬人口的沿海城市，新舊、動靜集於一身，是一個值得探索的新地方，而且旅客比較少，自然向遊客下「毒手」的小偷都較少，是一個不用過份小心翼翼的旅行地方。

⬇️⬇️點撃片段看Catherine遇上小偷既驚險又搞笑的旅程⬇️⬇️

總評 ★★★★☆ 華倫西亞（Valencia）是西班牙第3大城市，是一個沿海的小鎮，很多外國旅客會專程來曬日光浴，喜歡陽光與海灘的朋友會很喜歡這裡的自由感。而且旅客比巴塞隆拿和馬德里少，小偷不多亦不猖狂，是個安心度假的好地方。

+ 8 + 7 + 6

抵玩指數 ★★★★☆ 去歐洲旅行，很多人都會覺得物價貴，不敢外出吃飯消費，不過西班牙的消費指數在歐洲國家來說算低，10歐元可以享用一個完好的套餐，尤其在華倫西亞這個非旅遊熱點，不用擔心消費指數，可以大玩特玩。

覓食指數 ★★★★☆ 西班牙只想到海鮮炒飯？大家在主題樂園必吃的Churros都是當地美食，熱騰騰香脆的油條，灑上砂糖，再配上一大碗香濃的朱古力醬，是來自天堂的享受。另外當地有一種叫「Patatas Bravas」的小吃，中文譯作勇敢的薯仔，大概是附上的醬料帶辣，令炸薯仔都添上了自己的性格。

Catherine所提及的買2個套餐有相宜價格的優惠，只要多留意身邊的傳單，就可以有效地省錢。（受訪者提供）

在西班牙過了2個多月的Catherine經過同事介紹，和自己到處探索，發現以下3間餐廳的價錢親民，而且份量夠大，選擇夠多，有意到西班牙旅行的同學要留意了。⬇️⬇️⬇️

【1】逢星期三全店1歐的100 Montaditos

+ 7 + 6 + 5

在西班牙不同城市都會找到「100 Montaditos」的蹤影，主要賣各種配搭的潛艇堡、沙律、小食，價錢在1-4歐元不等，但到星期三就會有全店1歐的超級優惠，約8.8港元，而且份量不少，是窮學生的首選。

【2】$70港元的自助餐Muerde la Pasta

「Muerde la Pasta」提供7.95歐元的自助餐，只需約$70港元，以為這個價錢的任食一定是劣食？錯！款式絕對比香港一般酒店自助餐還要多，意粉、薄餅、甜食的選擇多得有選擇困難。「Muerde la Pasta」在馬德里、巴塞隆拿、華倫西亞等主要旅遊城市都有分店，是學生用超抵價享受豪華美食的地方。

【3】想家一定要吃的鹿城小吃

在外國旅行，每天都吃肉、吃芝士、吃意粉，少不免有想念家鄉菜的時候，Catherine在華倫西亞發現一間叫「鹿城小吃」的中餐館，「大件夾抵食」，一碟飯約5-6歐元，但份量驚人，而且老闆娘很好客，是人在外地一個不錯的「家」。

路痴駕馭指數 ★★★★☆ 華倫西亞雖是個小市鎮，但交通上都已發展成熟，地下鐵共分了4區，以遊客來說，只集中在A區就可以了，因為大部分觀光景點都聚集於此，不用怕迷失在這場地鐵轉線遊戲。

受訪者提供

獨遊指數 ★★★☆☆ 和巴塞隆拿和馬德里相比，華倫西亞的旅遊發展不及他們發達，但亦大大減少了找「水魚」的扒手，商店、路人對遊客非常熱情和友善，是一個令人親切的地方。當然，自身不可因此掉以輕心，自己的財物都要自己保管好。

+ 4 + 3 + 2

沒有人想小心翼翼地旅行，但出發西班牙前總是有人告訴你要小心銀包，小心被「𠝹袋」；在網上做資料搜集時，逃不了教你如何防範小偷，憧憬着西班牙已久的Catherine都禁不住擔心起來。

不過Catherine在當地生活了2個月，都未曾遭下毒手，反而和朋友玩起觀察小偷的遊戲。

每個國家都總有好人壞人，最重要是慢慢欣賞那個地方的好。 理工大學畢業生 Catherine

在人多擠迫的市場，Catherine曾和朋友發現有小偷正準備向一名大媽下手，鬼鬼祟祟，更一行多人「分工合作」，把大媽的銀包據為己有。為什麼西班牙的小偷此猖狂？原來在法例上，沒有傷及別人的偷竊行為是不犯法的，所以他們總是無聲無色地行動，被你發現了只會悻悻離開。

既然奈他們不可，做遊客的只好提高警覺，同時別忘了自己在遊玩，做好措施，盡情享受你的旅程才是最重要。