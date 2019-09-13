台灣便利店9月零食新品！芋頭梳乎厘、維尼牛奶爆谷共13款推介

到台灣旅行其中一個必備行程，便是到便利店尋寶，無論是7-11或是全家都會定期推出限定商品及零食，為你推介9月新品，包括：蜜蜂工坊X迪士尼推出的蜂蜜蘋果牛奶、臺虎精釀新推秋天口味的限定飲品、全家推出的芋頭梳乎厘布丁，即刻Bookmark，加入台灣便利店的掃貨行程！

台灣便利店9月新品速遞

台灣的便利店內有好多新奇有趣的零食新品，款式豐富程度直逼日本便利店，今個月更推出不少極具秋日風情的美食！

按圖睇「台灣便利店9月新品」有咩食！

【1】全家｜舒芙雷布丁新台幣48元（約HK$12）（圖片來源：全家）

【1】全家｜梳乎厘布丁



台灣全家分別推出了「原味梳乎厘布丁」，及具有秋天氣息的「芋頭梳乎厘布丁」，底層是以牛奶、雞蛋製作而成的蒸布丁，口感綿密，再配上濃郁焦糖，味道豐富，而芋頭味更可嘗到芋泥顆粒，極富口感。

【2】7-11 ｜蜂蜜牛奶爆谷 台幣$42（約HK$11）

【2】7-11 ｜蜂蜜牛奶爆谷



台灣7-ELEVEN推出蜂蜜牛奶搭配星球工坊的番薯味爆谷，單是外表已經超級吸睛，共推出維尼及小豬兩款包裝。

【3】全聯｜福樂70%重乳奶茶及抹茶 台幣$95/6包裝（約HK$24）（IG@@candy02._.05）

【3】全聯｜福樂70%重乳奶茶及抹茶



全聯又有新商品，福樂推出了濃郁系的「抹茶」及「奶茶」，「重乳抹茶」使用日本靜岡抹茶，有濃厚奶味之餘，更有有淡淡的茶香；另外「重乳奶茶」味則奶味香濃。

【4】各大便利店｜臺虎精釀推出2款全新秋季啤酒 台幣$79（約HK$20）。（圖片來源：臺虎精釀）

【4】臺虎精釀全新秋季啤酒



臺虎精釀推出全新限量的秋日限定啤酒，分別是「午後金桔」與「再見柚子，前者加入金桔釀造，入口酸中帶有柑橘的香甜；後者加入日本栃木縣白柚一同釀造，口感柔和，是女生熱愛的花果香氣飲品。





【5】全聯｜黑糖珍奶歐姆蕾台幣$59（約HK$15）（圖片來源：IG@devil060819）

【5】全聯｜黑糖珍奶歐姆蕾



珍珠系列的產品一直是台灣人最愛，最近全聯推出共5款We Sweet黑糖珍奶甜點，其中黑糖珍奶歐姆蕾備受台灣人推薦，使用紅茶蛋糕配上醇厚黑糖牛奶餡及帶有茶香的紅茶慕斯，再使用黑糖珍珠點綴，賣相超吸引。

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