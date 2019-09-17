【Sanrio迷必去】沖繩三麗鷗主題酒店　HelloKitty公仔柱成打卡點

日本各地都有開設Sanrio主題的酒店，而最新的Sanrio酒店也登陸沖繩，讓大家搵酒店時多個選擇。 雖然酒店房類型只有3種選擇，但勝在位置夠方便，而且地下精品店有「密集Hello Kitty柱」，早前開幕時，便吸引媽媽輩Sanrio迷帶著女兒去打卡！

連小朋友都鍾意攬住條公仔柱。（Instagram @ruuuming）

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Hello Kitty機械人招待

Sanrio迷必去的沖繩三麗鷗主題飯店位於沖繩那霸市，距離單軌列車站牧志站只有兩分鐘路程，十分方便。酒店地下設有精品店，有大量Sanrio卡通精品。一入內就會有Hello Kitty機械人迎接你。大家懂得日文的話，可與Hello Kitty交談。

不過，講到精品店最吸睛的，必定是一層樓高的Sanrio公仔柱。巨型的公仔柱連接有卡通公仔的天花燈，柱上掛滿各款Sanrio公仔，是絕佳打卡點。

酒店內更設有Cafe，不入住的話，大家也可一嚐精美的Sanrio卡通造型甜品。

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8種套房主題 3種套房類型

酒店由商務酒店改建而成的酒店，10層樓高共66間客房，提供2人至4人套房，最平的2人房價由港幣730港元起。

套房有8種卡通主題，包括Hello Kitty、My Melody、玉桂狗、Little Twin Stars、布甸狗、蛋黃哥、PC狗和XO，房間設計更加入沖繩特色。

你可以預訂Hello Kitty造型早餐，另外酒店二樓設有免費風呂，只要預約就可以享受悠閒假期。

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+ 4 + 3 + 2

沖繩三麗鷗主題飯店 (Hotel Okinawa with Sanrio Characters)

地址：日本沖繩縣那霸市安里１丁目２−２５

電話：+81 (0)98 866 011

網址：https://hotel-okinawa.com/