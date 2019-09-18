2019下半年大阪5間新酒店　鄰近心齋橋、難波　最平人均港幣$158

日本東京在2020年會舉奧運盛事，作為日本第二大城市的大阪，當然有份協助，而為了迎接龐大的旅遊數量，大阪市在11、12月依然有新酒店陸續開幕，本篇為大家預告2019第四季，大阪即將開幕的新酒店，全部交通方便，配套完善，當中包括由建築大師「隈研吾」親自打造的5星級新酒店，而且全部性價極高，最平人均港幣$200以下，便可入住！計劃到日本過聖誕或睇紅葉、賞櫻花，就要即刻bookmark！

【1】東急大阪卓越大飯店 （Osaka Excel Hotel Tokyu）



Osaka Excel Hotel Tokyu將於11月1日正式開幕，酒店距離難波神社約 200 公尺，從本町站步行4分鐘便可到達，前往美國村 、心齋橋筋商店街都只是7、8分鐘的路程，交通方便，酒店約4星級數，雙人房房價最平連稅9,000日圓，即港幣$654，便可入住。



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【INFO】



東急大阪卓越大飯店

開張日期：2019年11月30日

地址：4-1-15, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka

房價：雙人房 $654起/晚

官網：Osaka Excel Hotel Tokyu





【2】皇家經典大阪飯店



酒店由世界知名建築師「隈研吾Kuma Kengo）」打造，使用大量自然木製素材，搭配簡約的日系裝潢，予人「禪意、溫暖」的感覺，充滿日式風情！而酒店正正位於「難波站」，屬於五星級酒店級數，普通雙人房只須港幣$695便可入住，想以平價錢體驗建築師大師的匠心設計，就不要錯過了。

【INFO】



皇家經典大阪飯店

開張日期：2019年12月1日

地址： 大阪市中央区難波4丁目3番25

房價：雙人房 $695起/晚

官網：Royal Classic





【3】唐草鼎盛飯店新大阪 （Karaksa Hotel Grande）

距離新大阪車站5分鐘步程的Karaksa Hotel Grande 將於11月27日正式開幕，酒店位置便利，如果步行前往梅田，心齋橋，難波等熱門觀光景點，大概6-15分鐘，交通十分便利。而酒店更提供多種不同類型的房間，如雙人、3人或6人房，更設有客房內門相連的房間，如果一班朋友或Family Trip都是不錯的選擇，而雙人房一晚最平只須港幣$375，性價比高！

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【INFO】

唐草鼎盛飯店新大阪

開張日期：2019年11月27日

地址：大阪府大阪市澱川區宮原3-3-24

房價：雙人房港幣$375起/晚

網址：Karaksa Hotel Grande



【4】新大阪天空塔 WBF（Hotel WBF Shin-Osaka SKY TOWER）

相信經常到日本旅遊的朋友對Hotel WBF絕不陌生，而位於新大阪天空塔的WBF酒店預計將於12月下旬開幕，建議入住的旅客可加配酒店的早餐Buffet，記者曾入住過WBF旗下的酒店，房間整潔，更提供高端護膚品牌POLA的洗浴用品，早餐選擇亦非常豐富，有烤牛肉及鮮榨果汁提供，絕對值得一試！



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【INFO】



新大阪天空塔 WBF

開幕日期：12月下旬

地址：Nakanoshima 7Cho-Me, Yodogawa-Ku Osaka Osaka

房價：雙人房HK$526起/晚

官網：新大阪天空塔 WBF

【5】 御堂筋本町站前APA飯店



「APA HOTEL」是日本最大型的連鎖酒店， 品牌選址本町地鐵站接近購物大街御堂筋再開新酒店，而「APA HOTEL」屬於3星級的商務酒店，設有公共浴池，深受遊客歡迎，新酒店鄰近心齋橋筋商店街，步行約10分鐘便可到達，而且價錢實惠，雙人房最平一晚只須港幣HK$316，新酒店而言，性價比相當高。



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【INFO】



御堂筋本町站前APA

開幕日期：12月17日

地址：541-0054JPN大阪大阪Chuo4-2-10 Honmachi

房價：雙人房HK$316起/晚

查詢：房價