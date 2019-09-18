【說好不哭】周杰倫新歌MV麥吉取景　5間台灣藝人推介茶飲店

茶飲店開到成行成市，各家品牌各有特色。但剛出新歌的周杰倫（周董）唯獨對麥吉machi machi情有獨鍾，多次在Instagram打卡推介，甚至今次的新歌MV《說好不哭》都專程去日本原宿的麥吉machi machi拍攝，當中到底有什麼吸引力？另外，這次《香港01》飲食頻道記者一次過整理了台灣藝人推介過的茶飲店合集，讓大家跟住去搵食。

周杰倫的新歌《說好不哭》MV在日本原宿的麥吉machi machi分店取景。（麥吉machi machi官方Facebook圖片）

【1】麥吉machi machi ── 獨特乳酪與茶配方視覺、味道俱佳

《說好不哭》MV公開後就登上YouTube熱爆影片榜首，女主角三吉彩花在MV中飾演麥吉machi machi店員，為觀眾留下了清新印象，而這正正與麥吉machi machi的形象不謀而合。主打清新簡約設計的麥吉machi machi，Logo設計就是一個手繪狗頭公仔，它於2018年在台北東區開業後迅速爆紅，半開放式的低調店面設計，外牆結合三色膠椅子和霓虹燈管，讓人未買飲品想先打卡。

飲品方面，麥吉machi machi以創新、天然與美味兼備為特色，分成5大系列：「現萃純茶」、「鮮奶拿鐵」、「芝士奶蓋」、「現榨水果」與「波波氣泡」。「芝士奶蓋」更是麥吉machi machi的主打系列，乳酪與茶搭配起來，不但視覺效果特別，就連味道都清新，難怪會成為周董最愛。

+ 9 + 8 + 7

【2】春陽茶事 ── 明星狂打卡、迅速擴展至海外

白色的瓷磚上有霓虹春字的牆面、飲品杯身有一個大大的「春」字，全部成為大家對「春陽茶事」的印象。店面設計混合復古與歐洋風，短短半年就在台灣北部開設11間分店，在中國甚至擁超過30間分店，而且版圖持續擴展到海外，今年初更登陸中環。

「春陽茶事」的創辦人花了不少時間在全台灣尋找安全無毒的食材與茶葉，規格在平價茶飲店中相當少見。而它的招牌有「黑糖珍珠鮮奶」和「檸檬蜜烏龍」，曾吸引不少明星打卡宣傳，例如超愛麥吉machi machi的周杰倫、黑人陳建州、范瑋琪、連日本紅人渡邊直美都有光顧。

+ 5 + 4 + 3

【3】良辰吉時 ── 鮮奶配鮮果珍珠超美，打卡一流

由台灣著名主持人納豆加持的《良辰吉時》，由店鋪外觀到飲品的視覺效果都超級吸引人。店鋪主要以橙色和灰色牆身為主調，強烈對比讓人在遠處就看見。店內牆壁掛著大量乾花，甚至到熱飲的杯身都是印花設計，令人打卡打到無停手。

飲品方面，良辰吉時最大特色是鮮奶部分可以自己選擇，豐樂鮮乳口感淡雅，嘉明鮮乳口感清新，高大鮮乳口感濃郁。良辰吉時更有4款自創的水果味珍珠，分別是火龍果、抹茶、黑芝麻和白玉珍珠，配以鮮奶會形成不同漸層。

+ 4 + 3 + 2

【4】花羨沐嵐 ── 果茶評價高、烏龍茶底配大量鮮果

花羨沐嵐的名字給人清新漂亮的感覺，店面以木紋和水果佈置作招徠，飲品杯身則加入中國風元素。花羨沐嵐為台灣男藝人NONO所創立，LOGO融入花木蘭華麗出征元素，意思是讓「花羨沐嵐」乘著駿馬，載著台灣味闖全世界，而NONO的眾明星好友都極力推介。

花羨沐嵐飲品主打台灣茶葉與新鮮水果結合，雖然在台灣只有台北和高雄兩間門店，但普遍評價都很高。花羨沐嵐的茶底使用烏龍茶，配以滿滿的水果，感覺很健康。花羨沐嵐較特別的一點是，顧客可以1元新台幣加充滿古早味的粉角。

+ 3 + 2

【5】不要對我尖叫，日常茶間 ── 潮流中的古早味、漸層飲品健康又好看

《我愛黑澀會》的台灣藝人詹子晴（丫頭）經常在網上介紹店名「不要對我尖叫，日常茶間」，全因那是她有份創立的茶飲店。店名正正表達了老闆們創立這茶飲店時的心情，希望都市人在喝完飲品後放鬆心情。不要對我尖叫與本港的我想和你無所事事有著異曲同工之妙，全白的簡潔店面設計，LOGO和飲品杯身則邀請當地插畫家設計，讓人留有深刻印象。

不要對我尖叫選擇不算多，以茶飲和咖啡飲品為主。它主打天然飲品，而且刻意改良傳統飲品，創出古早味紅茶、冬瓜露等，讓古早味融入飲品，並加入流行的漸層設計，口感和視覺都有清新感。不要對我尖叫的招牌飲品有冬瓜菊花，以杭菊煮製菊花水，配以冬瓜露，喝起來甜而不澀。