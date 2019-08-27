珍珠奶茶店排行榜出爐！一芳爭議言論惹負評　貢茶跌剩三粒星

一芳水果茶點燃了台灣「手搖飲之亂」的戰火，但有人認為只要再祭出買一送一等優惠活動就可以戰勝台灣人的記憶力——不過這是真的嗎？大數據帶你解析這起事件到底對一芳、甚至是其他手搖飲商家有甚麼樣的衝擊。

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台灣社會這一個禮拜發生「手搖飲之亂」，起因就是一芳水果茶在香港反逃犯條例示威遊行之際，8月5日在其官方微搏上聲明「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，該則貼文引爆台灣網友的怒火，紛紛表示「從此拒喝舔共茶」。

不過對於這則爭議聲明，台灣也有不少一芳加盟主跳出來澄清，或是反對該則聲明的立場，也表示這則聲明並未告知過加盟主，但台灣總部、香港總代理與台灣加盟商都沒有人承認是誰發了這篇微博，儼然成了「一芳各表」的羅生門。除了互踢皮球讓網友憤怒外，事後台灣總部的聲明將之定調為「偶發事件」也是火上加油，而8月份一芳正好推出為期一個月、甘蔗飲品「買大杯送中杯」的活動，這也讓網友質疑是在影射香港反逃犯條例遊行——種種事件都讓一芳的討論度居高不下。

一芳台灣總部的聲明，大部分網友並不買帳。（Facebook@一芳水果茶）

而從網路溫度計《百大口碑－手搖飲料》排行榜中可以看到，發出爭議聲明的5日，一芳的網路討論度就高達19692則，隔（6）日甚至直接多達27570則，7日時其網路聲量就成為百大口碑手搖飲排行榜上的冠軍。

一芳水果茶的網路聲量數從7日起就攀升到百大口碑的第一名。（DailyView網路溫度計授權使用）

一芳水果茶的網路聲量數從7日起就攀升到百大口碑的第一名。（DailyView網路溫度計授權使用）

但在好評影響力的部分，一芳的好評數在事件爆發當（5）日還有6.89分，但延燒的6日卻直接降到4.76，雖然後許幾日又回升的現象，但仍在5.5分上下；而星等排行（網友推薦程度）卻從5日的5顆星、排行第3名，12日時卻只剩下3顆星、排行掉到前十名以外——網友對該事件的正反態度表現得相當明顯。

備註 好評影響力：根據網路聲量與網友語意情緒，以1~10的數值呈現分析對象在主題內的能見度與網友評價。 星等：將網路聲量與好評影響力綜合評比，轉化為星等，表現網友的推薦程度。

一芳的好評數在事件爆發當（5）日還有6.89分，但延燒的6日卻直接降到4.76。（DailyView網路溫度計授權使用）

一芳的等排行12日時只剩下3顆星。（DailyView網路溫度計授權使用）

而除了一芳外，許多知名飲料商也跟着表態或被起底，不少商家在百大口碑上也有所影響——例如9日表態「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分。」的貢茶，其星等排行也從四星掉到三星。

貢茶繼一芳發聲後亦在微博發文表態。（微博@臺灣貢茶）

貢茶跌剩三粒星。（DailyView網路溫度計授權使用）

而相較於首當其衝的一芳水果茶，其他同樣受到爭議波及的店家，雖然在星等排行上沒有受到太大影響，但可以看見最近三個月內聲量與事件爆發日的前三個月相比，其正面聲量都有下降、負面聲量增加的趨向。（點圖放大▼▼▼）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】