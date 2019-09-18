【日本便利店】10款邪惡新品　どん兵衛飯團好食過「惡魔飯團」？

到日本旅行，每晚最後一個行程必定是到便利店「打個轉」。因為總能夠在7-11、Family Mart、Lawson尋到寶物。而便利店會定期推出新品，包括今篇介紹的10款邪惡新品，如どん兵衛(きつね)飯團、吉吾炸雞、Ken's Cafe Tokyo朱古力蛋糕等等，將會去日本旅遊的朋友記得Bookmark啦！

【1】Lawsonどん兵衛(きつね)飯團

日清的どん兵衛烏冬向來深受國民歡迎，日前聯同Lawson推出飯團版。飯汁是熟悉的鰹魚濃湯，至於配料加入油炸鰹魚、炒飯、大蔥及魚肉及少量辣椒。而當日已有網民立即發佈食後感，評語竟然是「比魔鬼飯團更邪惡，想每天都吃到它」！

【2】Lawson 悪魔飯團（明太子蛋黃醤味）

自上年10月「惡魔飯團」推出，其累計鎖量已經超過2,900萬個，曾經一度被當地人「瘋搶」。而Lawson亦不斷專研更多新口味，今次就加入了蛋黃醬明太子，聽到都覺得肥同邪惡。這個飯團的而且確卡路里比普通飯團要高，一個已含有226卡路里。不過有日本網民形容味道為「不可被擊破」。

【3】Lawson P助與粉紅兔兔和菓子

P助與粉紅兔兔的和菓子現已登錄Lawson，他們各自有10款表情，其中2款更是「神秘樣子」，超Kawaii。至於味道，P助是楓糖味、粉紅兔兔為草莓牛奶味，一套有2款味道，總共有100款表情組合，所以想集齊所有表情，應該十分困難。

【4】Family Mart Ken's Cafe Tokyo朱古力蛋糕

這款朱古力蛋糕由著名Ken's Cafe Tokyo監督，平時想吃Ken's Cafe Tokyo的「特選朱古力蛋糕」，至少需要提早1個月前預訂，但現在可以於便利店買到！廚師嚴選了4種食材，以最少的材料提高朱古力味道，譬如頂部加上鮮忌廉和杏仁，而蛋糕帶點橙香味及苦澀的巧克力，網民形容為「深秋的味道」。

【5】Family Mart 吉吾炸雞（醤油味）

來自大分県中津市的「吉吾炸雞」來頭不少，曾經獲得「東日本醬油味部門最高金賞」，聽到都流口水呀！而今次的便利店版，混合了９種秘製醬油調味，當中更加入大蒜和蘋果。最重要的是「數量有限」，賣完就ByeBye。

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